En Salta hay buenas expectativas por el futuro del Turismo

Un dólar alto es siempre una buena noticia para el sector turístico cuyos márgenes de ganancia se ven incrementado por una mayor afluencia de visitas, dispuestas a desembolsar más recursos ante los beneficios que les ofrece el tipo de cambio. Por esa razón llamó tanto la atención la degradación del Ministerio en Secretaría en la reciente reestructuración del Gabinete nacional, informó INSalta.info

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Salta, Mario Peña, relativizó la recategorización y se mostró optimista por el desarrollo de la actividad en la ciudad y la provincia.

“La recategorización obedece a la reestructuración del Gabinete. Dentro de eso el Ministerio de Turismo ha bajado de rango, pero es necesario aclarar que es una de las secretarías que pasará a depender de Presidencia de la Nación y no de otro ministerio. Estamos viviendo tiempos difíciles en Argentina y esta reestructuración le da a la actividad privada la tranquilidad de que el turismo es una prioridad para el gobierno nacional”, prometió.

En esta línea destacó que “esto no necesariamente significa reducción del presupuesto, todavía no les dijeron con qué presupuesto van a contar para el 2019 y lo que estaba presupuestado para este año no va a sufrir variaciones”, garantizó.

Peña también valoró el esfuerzo del sector privado para mantener una actividad que genera trabajo y certidumbre. “Hay muchos sectores, como la Cámara Argentina del Turismo y el Consejo Federal del Turismo que vienen trabajando para que la actividad turística sea la generadora de puestos de trabajo con una variable económica muy interesante para el turismo receptivo”, comentó. Y agregó que “un dólar más bajo nos dejaba fuera de competencia con otro lugares de Latinoamérica. Como ciudad hemos priorizado la captación de turismo de países limítrofes como Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, con una campaña muy interesante que es “Salta, ciudad con alma”.

“Hemos charlado mucho con los empresarios sobre la situación del país y lo comprometido que está. El sector también tiene sus complicaciones que no tienen que ver con la cantidad de turistas sino con determinados costos que con la suba del dólar les reducen los márgenes de rentabilidad, como insumos de gastronomía e impuestos con lo cual hemos resuelto agudizar el desarrollo de la actividad. Quienes trabajan en la actividad son un recurso humano muy valioso muy capacitado y es algo que se planifica los 365 días del año para que la variable de ajuste no sea el recurso humano”, detalló.

Con respecto a la temporada anterior, valoró que “los indicadores han sido buenos y nos hemos mantenido entre los tres destinos principales del país”. Las actividades de promoción se intensificarán para reforzar la actividad durante los meses de temporada baja que son marzo mayo y junio con promociones y atractivos para quienes nos visiten.