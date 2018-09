El buque Seabed Constructor ya está en alta mar para la búsqueda final del ARA San Juan

La primera fue coincidente con la llegada a ese puerto de las diversas naves locales y extranjeras que participaron de la mega operación de búsqueda y rescate, dispuesta al tenerse la certeza que algo grave había sucedido con la nave militar, informó Infobae.com

La Segunda tuvo lugar durante la jornada de este viernes. El incesante ir y venir de vehículos transportando provisiones, combustible y personal, tuvo como único destinatario al buque noruego, "Seabed Constructor" la nave propiedad de la empresa Ocean Infinity que por estas horas ya se halla en alta mar rumbo a la zona donde se iniciará la búsqueda final de del malogrado submarino.

Muy temprano, se apersonó la Jueza Federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien no solo se interiorizó de los detalles técnicos del barco , sino además solicitó detalles sobre la operación de búsqueda y llevó consigo un oficio destinado a la Armada Argentina, mediante el cual dispuso medidas de coordinación para el manejo de la información entre la fuerza y el juzgado.

Pasadas las 11:00 arribó al Muelle "Antonio Morán" el ministro de Defensa, Oscar Aguad, la Secretaría de Gestión Presupuestaria Graciela Villata, junto con el Jefe de Estado Mayor de la Armada, Vicealmirante José Luis Villán y autoridades de las tres fuerzas armadas.

Más tarde llegaron además las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, quienes fueron puestas al tanto de las operaciones por el Comandante del Área Naval Atlántica Capitán de Navío Gabriel Attis, quien además detenta la condición de ser el Oficial submarinista de mayor antigüedad y experiencia en actividad. Ambas profesionales, habían intentado colocar a bordo a veedores adicionales que resguardaran los intereses de las familias que representan, pero finalmente se consideró más pertinente que se embarcaran familiares en lugar de especialistas. La Armada si aportó tres oficiales que trabajarán a la par de la tripulación y reportarán a la institución militar.

Por su parte, las autoridades de la firma Ocean Infinity encabezadas por el CEO de la firma Oliver Plunkett y parte de la plana mayor del buque, detallaron a los presentes las distintas etapas de la operación de búsqueda, anticipadas en forma exclusiva Infobae.

El ministro Aguad se interiorizó especialmente en los detalles técnicos de los vehículos sumergidos y mantuvo un emotivo diálogo con la Oficial de la Marina Mercante Nacional, Maquinista Naval Silvina Krawczyk, hermana de la desaparecida Teniente de Navío Eliana Krawczyk, quien fuera tripulante del San Juan, detentando el privilegio de haber sido la primer mujer submarinista de todo el continente.

Conferencia de Prensa

Luego de abandonar la nave, Aguad, Villán y el administrador del puerto local, dialogaron extensamente con los medios de prensa presentes, aclarando varias dudas planteadas en especial por los medios locales.

En este sentido el ministro de Defensa ratificó el carácter de "pago a resultado", también llamado "no cure no pay". Es decir que si no se encuentra el submarino, los costos de casi U$S 100.000 diarios que insumen la operación de la nave, serán afrontados exclusivamente por la empresa contratista. Por el contrario si el buque aparece, sin importar la cantidad de días trabajados, el Estado Nacional abonará a Ocean Infinity la suma única y final de U$S 7.500.000. "Me gustaría poder pagarles", le dijo el ministro Aguad al Capitán del buque en tono jocoso. Reafirmando el deseo oficial de dar con el San Juan.

Asimismo pudo saberse que la Armada Argentina ha de garantizar una especie de "zona de exclusión" en un área de 15 millas náuticas a la redonda de cada zona en la que opere la nave. El Almirante Villán aclaró que esto no implica el establecimiento de ningún área secreta, pero sí tiene la misión de evitar que por ejemplo redes arrojadas por buques pesqueros, se enreden en los mecanismos de propulsión de los drones submarinos.

También quedó aclarado que habrá un fluido canal de información a familiares y medios de prensa, por intermedio de la Secretaría General de la Armada. El organismo ya tiene operando un canal exclusivo en la página web www.ara.mil.ar .

Otro de los puntos salientes, fue la confirmación por parte de la institución naval de la puesta a disposición de los técnicos de Seabed Constructor de toda la documentación relacionada con la búsqueda nacional e internacional realizada hasta el presente.

Status especial

Por su parte, el Administrador del puerto Favio Cambareri, comunicó que recibió de parte de las autoridades nacionales de la Subsecretaria de Puertos de la Nación una dispensa (waiver) mediante la cual se asimila el estatus de la embarcación noruega a la de buque militar, con lo cual queda exceptuado del cumplimiento de determinadas exigencias aplicables a buques comerciales. Al mismo tiempo se libera a la nave, del pago de todo gravamen, tasa o tarifa portuaria, mientras dure su afectación a esta operación.

Aguad fue interrogado acerca del futuro de la fuerza de submarinos del país. Al respecto el ministro sostuvo que en este momento en las gradas del astillero Almirante Storni se encuentran el "Santa Cruz" en proceso de reparación y el "Santa Fe" (que nunca fue terminado ya que Carlos Menem por presiones de los Estados Unidos de Norteamérica, dispuso que se suspenda el tramo final de su puesta en servicio).

"Estamos evaluando si seguir adelante con estas naves o encarar la compra de dos submarinos. El Presidente está convencido que necesitamos dos unidades en servicio, pero no podemos olvidarnos del estado actual de las finanzas del país". Ante la insistencia de los medios, dejó en claro que ninguna novedad podría concretarse antes de al menos tres años.

Bases Militares de EEUU

En varias ocasiones, la prensa local requirió del ministro precisiones sobre la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Aguad dijo desconocer cualquier iniciativa en ese sentido. "No hay ninguna negociación ni pedido de potencia alguna en ese sentido", sentenció.

La ocasión también fue aprovechada por el titular de Defensa, para dejar en claro que el buque ARA Puerto Deseado que debió sortear un temporal cerca de Malvinas, cumplió todas las normas previstas para evitar conflictos con las autoridades navales de las islas, notificando que por razones de fuerza mayor debió alterar su rumbo y poner proa al archipiélago. Vale recordar de publicaciones emanadas de redes sociales operadas por miembros de la Royal Navy, difundieron días pasados, un alerta por una presunta incursión argentina en sus aguas de uso exclusivo. La especie fue desestimada por la propia embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires.