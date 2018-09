PRoCreAr: En Salta piden que se cambie el sistema de actualización de cuotas

Aseguran que la crisis económica es un escenario desfavorable para afrontar el crédito. “Es como correr en una cinta de ejercicios, no llegamos más” dijeron los beneficiarios del desarrollo urbanístico Grand Bourg.

Los beneficiarios de Procrear Grand Bourg y Talavera podrán abrir esta semana sus carpetas en el banco Santander Río para buscar acceder al crédito de vivienda, pero en un escenario económico tan complejo e inestable, temen poder afrontar la responsabilidad, para ello piden que se cambie el sistema de actualización de cuotas.

Organizados, buscan el apoyo de legisladores para llevar al Congreso un proyecto de modificación, “nos está preocupando la falta de información y la situación del crédito, cómo se constituye la cuota, el UVA. El escenario inflacionario no es un tema menor”, dijo a InformateSalta Gustavo Baranovsky, representante de los sorteados.

A pesar de que aún no saben si van a poder acceder al crédito, dijeron que “el volumen de la deuda va a ir amentando, es como correr en una cinta de ejercicios, no llegamos nunca. Eso nos pone nerviosos. Por eso pedimos que los UVA se actualicen en base a paritarias y no a la inflación”.







Denuncian falta de información, “queremos saber cómo está compuesta la cuota, cuando salimos sorteados la tasa de interés que teníamos era del 3,5% y ahora es del 7,3%. Si nos hubiesen llamado como correspondía hubiésemos iniciado con otro interés. Pudimos acceder a un detalle de la factura del Huaico, el capital de crédito está en UVA, el interés, los gastos administrativos, el seguro contra incendio y fallecimiento, todos los ítem están en UVA”, detalló.

Estiman que el inicio de la cuota será de al menos 16.000 pesos, “pero no podemos prever nada con esta economía, yo defendía el crédito, alquilé toda mi vida y lo vi como mi única oportunidad de tener una vivienda, pero ahora no sé qué va a pasar. En julio aumentaron el costo de la propiedad en más de 500.000 pesos y nosotros vamos a tener que afrontar eso, es verdad que te dan un crédito del 30% pero ahora no cubre nada con este nuevo incremento”, sentenció.

Finalmente pidió el acompañamiento de legisladores nacionales en esta iniciativa.