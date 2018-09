Pudorosa: “lo que voy a contar no lo sabe papá, perdón mamá ...”

En PH Podemos Hablar una pregunta de Andy Kusnetzoff desató que Cande Ruggeri se suelte y cuente la experiencia que tuvo en una playa nudista… ¡donde creyó que nadie la conocía!

“Esto no lo sabe papá. Lo voy a contar. ¡Perdón, mamá! Estaba con ella”, empezó contando la modelo mientras los Midachi, también invitados al ciclo de Telefe, hacían chistes sobre “la que se le venía” al Cabezón Ruggeri. “Me fui a un viaje con mi mamá solas a Grecia. Fuimos a una playa donde había chicos y chicas nudistas y dijimos ‘ya fue, quién va a estar, no nos conoce nadie, no hay un argentino en Grecia ni en pedo’”, arrancó, contando.

¿Hizo desnudo total o parcial? “En un momento, todo pero después de la foto, topless”, comentó Cande entre risas para terminar contando que la “sorprendió” un argentino que estaba en la misma playa de Mykonos. “Me estaba sacando una foto de espaldas en el mar y de repente veo que viene un chico… Viste que cuando vos te vas de vacaciones sabés quién es argentino por los gestos, la cara, cómo camina. Era un argentino y yo estaba en tetas”, contó. “Fue muy gracioso, le dije ‘pará’, me tapé toda y después nos terminamos sacamos la foto”, finalizó, muy divertida sobre su experiencia en una playa nudista.