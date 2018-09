Una reina que practica judo: Conocé a Melisa Cytlau, la elegida por Capital

Cada rincón de la provincia celebró en las últimas semanas sus respectivas elecciones de reinas departamentales, en miras a la Elección Provincial de la Reina de los Estudiantes que se desarrollará el próximo 21 de septiembre.

En Capital, los festejos se desarrollaron el pasado sábado en el playón del Centro Cívico Municipal. El evento, que dio inicio a las 18 se extendió hasta pasada la medianoche, momento en el que se conoció el veredicto final del jurado. Como resultado, se eligió a Melisa Cytlau, del Colegio Manuel Belgrano, Ex Normal, como representante capitalina.

En diálogo con InformateSalta, Melisa expresó cómo vivió estas instancias: "Fue muy linda experiencia, todas nos llevamos bien desde el principio, no había diferencia, todas nos sentíamos reinas. Hasta ahora, más allá de lo que fue la competencia, nos quedan las amistades que hicimos”.

Mientras que muchos se quedan impactados con la belleza innegable de Melisa, quienes la conocen saben que su aspecto es sólo una de las bondades de la joven. Enérgica, de simpatía compradora y con naturalidad jovial Melisa no deja de sorprendernos: "Practico Judo... compito a nivel nacional y represento a mi país también", declara ante InformateSalta. Ésta es la primera vez que la joven de 16 años se decide a concursar en esta clase de certámenes. "Es la primera vez, no me quería presentar. Nunca me llamaron la atención estas cosas, lo hice más por mis amigas, por mis compañeras. No tenía pensado que iba a ganar, lo hice para divertirme", concluyó.

Además del máximo reconocimiento, resultaron electas otras candidatas ocupando otras ternas:

El título de Miss Simpatía 2018 fue para Juana González López, quien asiste al Colegio María del Rosario de San Nicolás. Como Miss Elegancia 2018 resultó electa Marta Anabel Céspedes Gutiérrez del Colegio Madre Teresa de Calcuta. Finalmente, Rocío Agustina Campos López del Colegio San Juan Bautista, resultó electa como Princesa Segunda y Sofía Pegini perteneciente al Instituto Dr. Facundo de Zuviría, como Princesa Primera.

Instancias restantes

En diálogo con InformateSalta, Daiana Ovalle, quien es titular de la Dirección de Acción Ciudadana, hizo un balance de la convocatoria del pasado sábado y anticipó los detalles que revisten a la instancia final de la Elección Provincial de la Reina de los Estudiantes.

“El balance es absolutamente positivo, el resultado fue el que se pretendía: una fiesta bien organizada, sana, en la que primara por sobre todas las cosas la seguridad para los jóvenes”, explicó Ovalle. Fueron un total de 24 candidatas las que participaron de esta instancia, con la particularidad de que se sumaron muchas instituciones privadas. Luego de la coronación, se pusieron en marcha los preparativos para ronda final del certamen, que tendrá a todas las representantes departamentales compitiendo por ser la Reina Provincial que nos represente a nivel nacional.

Al respecto, Daiana Ovalle explicó: “Ya se enviaron los reglamentos y requisitos a todos los referentes de juventud del interior. A partir de esto tienen hasta el 13 de septiembre para confirmar su participación y luego hasta el lunes 17 para enviar la documentación necesaria”. El miércoles 19, en tanto, arribarán a la Capital todas las candidatas que se repartirán entre actividades sociales, deportivas y solidarias hasta la gran gala final que será el viernes 21 de septiembre, en el playón del Centro Cívico Municipal.