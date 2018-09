Milagro en Salta: ¿cómo trabajarán entidades públicas y privadas?

El comercio y los bancos mantendrán atención normal durante toda la semana. Sin embargo, las escuelas desde mañana ya no tendrán actividades. Salud será una de las áreas con más trabajo en estos días ya que acompañan a los peregrinos y brindan asistencia en la Catedral Basílica.

En una semana especial para los salteños, será importante conocer cómo funcionarán los diferentes sectores públicos y privados de la ciudad. Cabe destacar, que a partir de la ley provincial N° 5032 que data de 1976, los días 13, 14 y 15 de septiembre se constituyen en feriados provinciales por las festividades del Señor y la Virgen del Milagro.

Sin embargo, no todos los sectores se adhieren de igual forma. Por esto, InformateSalta realizar un repaso cómo serán las actividades durante esta semana:

Bancos

Las entidades bancarias abrirán durante toda la semana. El horario habitual es de 8.30 a 13.30 en toda la provincia. No hay feriados ni asueto en el rubro.







Comercios

El Sindicato de Empleados de Comercio informó que la actividad comercial será normal de lunes a viernes. Los horarios habituales se respetarán de 8 a 13 y de 17 a 21.30. En tanto el sábado a la mañana la atención puede ser dispar ya que depende de cada local la adhesión al feriado provincial. Por la tarde, todo el comercio permanecerá cerrado en Salta.







Salud

El área desempeña tareas de prevención al costado de la Catedral Basílica de Salta con enfermeros y médicos emergentólogos. Su horario es de 7 a 00 horas. Otro puesto de avanzada se encuentra emplazado en sobre la calle Padre Carrión, al lado del Banco Macro.

La asistencia bajo esta metodología se extenderá hasta el viernes 14, ya que el sábado 15 los puestos de atención y control sanitario serán reforzados con mayor personal y móvil, dado la concurrencia masiva de personas.

Las áreas operativas, es decir cada hospital de referencia de los municipios, hace acompañamiento y recibimiento de peregrinos.

El jueves, viernes y sábado, se modificarán los horarios de atención debido a las festividades del Milagro.

Educación

A partir de mañana, instituciones educativas del nivel inicial, primario y terciario no tendrán clases debido a que además del Milagro, se celebra el Día del Maestro. El miércoles no habrá clases por compensatorio del próximo sábado 20 de octubre donde se realizará una jornada pedagógica. A partir del jueves 13, ya inician los días no laborables por las festividades del Milagro.

En el caso de las universidades, la UNSa tendrá clases normales solo hasta este miércoles, al igual, que la UCASAL. Ambas retomarán sus actividades normales el próximo lunes 17 de septiembre.







Poder Judicial

Las oficinas judiciales atenderán de manera normal hasta el miércoles 12 de septiembre en sus horarios habituales. A partir de esta fecha, ya no habrá actividades por acogerse a los feriados provinciales por el Milagro. Se retomará la actividad normal el próximo lunes 17 de septiembre.







Transporte

A partir del jueves 13 hasta el sábado 15 de septiembre se reducirá el servicio entre un 10 y 15%d debido a que no habrá actividad escolar. SAETA anunció que estará previsto reforzar el servicio nocturno en la madrugada del 14 y 15 de septiembre ya que muchos peregrinos después de caminar regresan en colectivo la noche de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

En el caso de los estudiantes, se informó que el Pase Libre sólo estará vigente hoy para todos los niveles. Los días 11 y 12 de septiembre solamente se cumplirá para estudiantes universitarios y terciarios. Del 13 al 16 inclusive no estará vigente para ningún nivel.