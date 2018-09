Camioneros reclamará la reapertura "urgente" de su paritaria

En medio del aumento de la inflación y de la dura pelea que mantiene con la Casa Rosada, el gremio de Camioneros que lideran Hugo y Pablo Moyano reclamará "de manera urgente" la reapertura de su paritaria, indicó Infobae.

"Dando cumplimiento a la cláusula de revisión firmada con la Cámara Empresarial, solicitará de manera urgente la reapertura de paritarias, motivo por el cual Camioneros ya se encuentra en estado de alerta y movilización, anticipando un deterioro productivo, laboral y social más profundo que el previsto que afecta fuertemente a los trabajadores", sostiene el comunicado que firma Pablo Moyano.







En el mismo comunicado se aclara que la Federación de Camioneros ya había cerrado paritarias por un 25% con cláusula de revisión. Pero agrega también que eso fue "cuando el Gobierno proyectaba (una inflación de) un 15%, obligando a todos los gremios a cerrar por debajo de esa cifra. Hoy la crisis económica y social en Argentina es preocupante y las proyecciones oficiales admiten que la inflación rondará el 42% con una recesión del 2,4%".

En julio, el Ministerio de Trabajo sancionó al gremio de Camioneros de los Moyano con una multa de $810 millones por no acatar una conciliación obligatoria.

Por medio de una notificación que giró el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a la Federación de Obreros del Transporte Automotor de Cargas se resolvió dar por resuelto el "procedimiento sancionatorio" iniciado contra a esa organización sindical, con motivo del incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día 26 de diciembre de 2017.







En la resolución del Ministerio de Trabajo se estableció una sanción de $4.430 por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados a Camioneros, lo que implica una multa total de $809.790.710, según la Ley 25.212, por haber constituido una violación a la resolución dictada, la cual fue constatada por inspectores de la cartera laboral.

Ese mismo día, el Ministerio de Trabajo resolvió homologar la paritaria de Camioneros de un 25% de aumento en tres tramos: 8% en julio, 7,6% en noviembre y 7,6% en marzo, más un bono que completa el 25%.







Después de eso, Moyano oficializó su salida de la CGT y se muestra cada vez más cerca del kirchnerismo. "Sin ofender, el hombre (Mauricio Macri) está desorientado, no sabe qué hacer y lo manejan. Es un instrumento del poder. No tiene noción de la responsabilidad que tiene. Está incómodo en la situación en la que está y según me cuentan algunos allegados tiene ganas de rajarse", aseguró el líder camionero hace cuatro días sobre el Presidente.