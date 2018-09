La furia de Juana Viale con la tucumana que conquistó a Chano

Juana Viale tiene un carácter fuerte. Conocida por sus enfrentamientos con la prensa, la nieta de Mirtha Legrand protagonizó un nuevo escándalo. Esta vez, con la supuesta nueva novia de Chano, Luisana Cardozo. Se filtró un video de ambas a los gritos en un estacionamiento.

"Fue una pelea de tránsito. Juana Viale sostiene que la otra automovilista la encerró con el coche. Esto fue en una playa de estacionamiento de un hipermercado de Vicente López. Ahí se trenza Juana con esta persona, quien la acusa de insultos. Pero hay algo más: el factor novio", reveló Carlos Monti en "Pamela a la tarde". En un momento de la grabación, la supuesta agresora le dice a Viale: "Este pantalón era de tu ex novio". Esta frase descoloca a la nieta de Mirtha Legrand.

Mirá el video:

La grabación la consiguió David Kavlin, y la persona que se lo envió le dio detalles del contexto en el que se filmó la situación: " Hay una pelea de tránsito y una agresión por parte de quien filma. La persona que me lo envió me dice que puede ser una provocación generada adrede a Juana".



"La persona que la agredió no es de la capital y dice ser la pareja de una persona muy famosa, dueño de los pantalones", agregó Monti. " El dueño de los pantalones es Chano Charpentier y la chica que dice ser novia de Chano es Luisana Cardozo. Es hija de un empresario tucumano y se dedica a revender carteras. Por eso la chica le dice a Juana: ’Estos pantalones son de tu novio’. Porque son unos pantalones de ’Valentino’ que Chano utiliza y esta chica se habría apoderado".

Cardozo contó cómo conoció al cantante: "Él me contrató como escort vip, pero pegamos tanta buena onda que empezamos a escribirnos todos los días y no paramos de vernos. Yo sé que él tuvo relaciones con varias chicas trans escorts, pero nosotros tuvimos algo distinto, empezamos a salir a Tequila y a otros lugares".

Por su parte, Viale salió por tres meses con el cantante de "Tan Biónica" en 2015.