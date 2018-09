Niños de una escuela de Santa Victoria quieren conocer la Capital y necesitan ayuda

Se trata de 18 estudiantes de la Escuela Lizoite N° 4365 de Santa Victoria Oeste, muchos de los cuales nunca salieron de su localidad. Quieren viajar a la Capital pero no tienen fondos para el combustible. Les intendente sólo les proporciona un vehículo y un chofer.

Rosa Subelza, docente de la Escuela Lizoite N° 4365 de Santa Victoria, contó que los alumnos nunca hicieron viajes de estudio, por lo que programaron la actividad para que los estudiantes puedan conocer la Capital, sin embargo necesitan una ayuda económica para poder cumplirlo.

“Hay niños que nunca pudieron conocer la ciudad. Es la primera vez que van a salir los chicos. Nos falta para pagar el combustible, el intendente nos pone el vehículo con el chofer, pero sin combustible”, manifestó la maestra en DNI Salta.

La escuela hizo varias gestiones en organismos provinciales para conseguir el dinero, sin embargo no tuvieron respuestas positivas. “Averiguamos en la Secretaría de Deporte, pero como no está relacionado al deporte no nos ayudan. Desde la Provincia tampoco nos ayudan”, dijo Subelza.

Para el combustible necesitan $ $6.000 para ir y volver de la Quiaca a Salta. Sin embargo, desde la Quiaca a la escuelita tienen tres horas de distancia. De conseguir la ayuda, el objetivo es viajar el 23 de septiembre.