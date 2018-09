Hablar con el bebé aunque aún no hable

Esta conclusión fue confirmada por un estudio realizado recientemente por la revista Pediatrics, que encontró que hablar con los bebés desde sus primeros años de vida puede aportar grandes beneficios en su desarrollo a largo plazo.

El estudio

Publicado en la revista Pediatrics, el estudio analizó el impacto que tenía en los niños escuchar y hablar con sus padres durante su segundo año de vida, encontrando que aquellos que pasaban más tiempo haciéndolo, tenían mejores habilidades de lenguaje y niveles más alto de coeficiente intelectual una década más tarde, en comparación con aquellos a quienes no les respondían.

Para llegar a esta conclusión, se analizaron más de 9.000 horas de grabaciones diarias de 146 niños entre dos meses y cuatro años de edad, así como sus interacciones con sus padres. Posteriormente, al tener entre nueve y 14 años de edad, se les realizaron pruebas para medir sus habilidades cognitivas y de lenguaje.

Las grabaciones de audio fueron realizadas durante seis meses, a través de un dispositivo colocado en la ropa que llevaban los niños, y que almacenaba las conversaciones de todo un día. El software que utilizaron estaba programado para contabilizar las vocalizaciones de los niños y la estimulación verbal que recibían de sus madres y padres.

Se midieron interacciones entre padres e hijos, como aquellas en las que el padre o madre decía algo y el niño respondía con una palabra, balbuceo o sonido dentro de los siguientes cinco segundos, así como aquellas en las que el bebé emitía alguna vocalización y los padres respondían dentro de esos cinco segundos.

De acuerdo con los resultados, el conversar frecuentemente durante los primeros años de vida, ayudaba a que obtuvieran una comprensión verbal hasta un 27% más alta diez años después.

Se concluye que el habla e interacción verbal desde temprana edad, especialmente entre los 18 y 24 meses de edad, puede predecir y mejorar los resultados cognitivos y de lenguaje cuando los niños sean mayores.







Estos resultados nos muestran y recuerdan la importancia de conversar con nuestros hijos desde temprana edad, incluso desde que son bebés y aún no hablan, pues el hacerlo ayuda a mejorar su desarrollo cognitivo y de lenguaje. Quizás puedan pensar que no tiene mucho sentido hablarles si ellos aún no lo hacen, pero se demostró hace algunos años que los bebés "hablan" en su mente, incluso antes de que puedan pronunciar sus primeras palabras.

¿Y cómo podemos hablarle al bebé? Una de las formas más fáciles de comenzar es explicándole todo lo que hacemos. Por ejemplo, a la hora del baño podemos ir comentándole cada cosa que hacemos: "ahora, voy a tomar un poco de agua para mojarte el cuerpo y después enjabonarte", y continuar narrándolo de una forma natural, incluso haciéndole preguntas sencillas como "¿te gusta el agua?".

Al principio las conversaciones serán unilaterales, pero con el paso del tiempo poco a poco podrán ellos comenzar a respondernos, con pequeñas palabras o gestos. Y cuando esto suceda, es importante corresponder lo que nos digan, aunque solo sean balbuceos o sonidos.

Así que ya sabes, comenzá a hablar con tu bebé desde sus primeros años de vida, pues no solo estimularás su lenguaje, sino que esto, le otorgará beneficios en su desarrollo a largo plazo.







Fuente: Bebés y Más