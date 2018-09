Sin compradores ni oferentes en la subasta de un importante terreno en Bº Tres Cerritos

El inmueble de 86.309,62 m2, ubicado al pie del cerro, estuvo durante más de 20 días en una plataforma de subastas on line, pero no logró compradores ni oferentes. Su precio base era de US$ 2.100.000. Cerró el viernes pasado.