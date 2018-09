Desvío de donaciones: Buscan que la Justicia Federal investigue al concejal Makar

El ex diputado Carlos Zapata denunció al edil de Embarcación luego que la Corte Suprema Provincial ordenara que retome sus funciones. El fallo no cayó bien en el Concejo, que aprobó su destitución. “Es un mal precedente”, opinaron.

“Vuelve pero sigue investigado”, afirmó el concejal de Embarcación Sergio Claveria, en diálogo con InformateSalta, al ser consultado sobre el fallo de la Corte Suprema de la Provincia que beneficia a su par Mauricio Makar, quien en febrero pasado fue destituido, tras ser acusado de quedarse con las donaciones enviadas por Nación.

Claveria, quien en su momento denunció la situación, señaló que es un muy mal precedente de la justicia. “Primero no puede venir mercadería de Nación a nombre de un funcionario, y mucho menos descargar la mitad en una finca sin avisarle a nadie. Queda a las claras que no hay una falsa denuncia como se está tratando de instalar”, sostuvo.

Con respecto al hecho argumentado por Makar de que no se le permitió ejercer su “derecho de defensa”, aclaró que en su momento se le preguntó y él dijo que no que no iba a decir absolutamente nada. “Es un acto vergonzoso que nos retrotrae a lo peor de la política, la verdad que estamos sorprendidos, no esperábamos esto, creíamos que no iba a hacer lugar la Corte”, expresó.

Además manifestó que desde el sector partidario buscan instalar que es inocente cuando en realidad la Corte le pide que se reintegre mientras dura el proceso. “Ellos como estrategia política están queriendo instalar que la verdad salió a la luz y que es inocente y nada que ver, vuelve pero sin resolución absolutoria, no hay demostrado absolutamente nada”, afirmó.







Por último, confirmó que el diputado provincial Carlos Zapata denunció a Makar en la Justicia Federal. “Ya me pidieron que acerque toda la documentación que tengo, se me hizo una entrevista y ahora me van a llamar a declarar, esto se tendría que haber hecho desde un primer momento, no sé porque la fiscal de Pichanal no elevó la causa a la justicia federal, nunca me llamó a declarar a mi, no se hizo investigación”, dijo.