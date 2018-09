Caminó de Buenos Aires a Salta para cumplir una promesa a la Virgen del Cerro

Eduardo Díaz hizo una promesa y cumplió, para ello caminó 45 días desde Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, a Salta, recorrió más de 1480 kilómetros para encontrarse con la Virgen del Cerro.

“Hace dos años que vengo programando todo y me decidí, había postergado porque tenía otro trabajo y no podía salir, ahora lo dejé y me decidí. Salí el 10 de agosto. Caminé más o menos 60 kilómetros por día, no tuve ningún inconveniente porque el tiempo me acompañó,” dijo el portero de una escuela a Somos Salta.

En el trayecto fue recolectando pedidos de la gente, los que acercará el próximo sábado al santuario y recibió una excelente noticia. “Tuve hoy la alegría que una señora de Chivilcoy tenía a la hija muy enferma y encima está embarazada y ya la pasaron a la habitación. Todas las noches antes de acostarme a dormir rezaba,” contó.

Luego de su encuentro con la Virgen, espera poder reencontrarse con su familia, la que posiblemente viaje también a la provincia. “La experiencia fue buenísima,” ponderó tras la aventura.