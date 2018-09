Día de los Estudiantes: Por cuatro días, permanecerá cerrado el camping El Préstamo

Tras la muerte de Cintia Tapia, quien fue encontrada sin vida en el camping “El Préstamo” durante los festejos del Día del Estudiante del año pasado, la municipalidad de Coronel Moldes, en conjunto con el Concejo Deliberante, la policía de la Provincia, la división Lacustre, y varios actores sociales, tomó la decisión de prohibir el acceso al predio desde mañana 19 de septiembre hasta el sábado 22.

Al respecto, Rita Carreras, intendente de Moldes, en diálogo con InformateSalta, explicó que la medida busca evitar las consecuencias que trae el alcohol, el descontrol, y las drogas. "Lamentablemente los festejos del día del estudiante se desvirtuaron, antes era una fiesta de los alumnos, de los profesores, de las instituciones educativas, que iban todos juntos, pero ahora realmente no siempre terminan bien estas cosas”, sostuvo.







En el mismo sentido, consideró que es una manera de proteger el lugar, a la comunidad y a los jóvenes del municipio. “No digo que no hacen lo mismo, pero por lo menos es menor la cantidad y podemos nosotros controlar o estar pendiente o manejar la situación, pero ya cuando hablamos de mil a dos mil chicos nos excede”, manifestó.

Sobre el control, precisó que a partir de hoy cuentan con un puesto policial a disposición en el camping, como así también personal de la fuerza distribuido en todos los accesos conocidos, que además recorrerán todo el predio para evitar la presencia de menores de edad. “Los chicos no van a poder ingresar”, dijo.

No obstante, aclaró que no se prohíbe la actividad de pesca, pero si el acceso de bebidas. “Se acordó también tolerancia cero, las personas que lleven en su vehículo o estén con bebidas alcohólicas no van a poder ingresar, si quieren ir a pescar lo pueden hacer, pero van a ser controlados, se ha hecho una vía de control para que puedan llegar al catamarán pero no con bebidas alcohólicas”, confirmó.

Por último, manifestó que la comunidad tomó con agrado la medida y se plantearon una serie de actividades distintas con los chicos, que están relacionadas al medioambiente y al cuidado en los colegios. “Los chicos están haciendo sus actividades estudiantiles, y el festejo del día del estudiante quizás lo hagan otro día, otro fin de semana y acompañados por las instituciones”, finalizó.