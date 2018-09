Charlotte Caniggia sorprendió con su nuevo rostro: mirá cómo le quedó

Charlotte Caniggia no deja de sorprender. Primero por sus particulares gustos y excentricidades a la hora de elegir carteras, zapatos o mostrar el dinero que gasta.

Pero con el correr de los años, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se obsesionó con su figura e hizo de todo para verse cada vez mejor. En reiteradas cirugías estéticas, se operó las lolas, la nariz, la boca.

Además, mantiene tratamientos de estética para estar flaca e incluso parecer una muñeca. El fin de semana brindó una entrevista a Implacables y la producción acompañó la nota con la popular canción "Material Girl"de Madonna.

"Lo importante es ser feliz y positivo, ¿o no? La vida es corta", sintetizó Charlotte sobre su manera de vivir. Las imágenes no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

Los usuarios se mostraron sorprendidos por el nuevo rostro de la joven y lo comentaron. "Eras mucho más linda sin operaciones, ahora tenés toda la cara hinchada como un monstruo", escribió un usuario. "Pienso lo mismo un asco. Sin operaciones era hermosa", sumó otro seguidor. "Es como si tuviera una máscara. Re cabezona y deforme", agregó uno más.

"Me hice varios retoques estéticos a los 19 años. Una rinoplastia en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia, sólo te duermen la zona. Con el tiempo el producto se disuelve, no es algo fijo que queda para toda la vida. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen", detallaba Charlotte Caniggia en una entrevista en 2016.