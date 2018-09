Alerta roja en comerciantes: Tarjeta Credimas ingresó en cesación de pago

Sobre el cierre de la semana pasada la noticia convulsionó a Tucumán y lo mismo ocurriría en las próximas horas en Salta. Es que la reconocida tarjeta de crédito regional Credimas entró en cesación de pago y acrecentó los rumores de su cierre. Según información no confirmada, la empresa se presentaría esta semana en concurso de acreedores en la vecina provincia.

De acuerdo a lo investigado por el sitio web IN Tucumán, la entidad crediticia suspendió el pago a los comercios, sumado a que tuvieron problemas con un fideicomiso por lo que la empresa entró en crisis. El rumor de cierre se acrecentó en las últimas horas, sobre todo en algunos comercios de la capital tucumana, quienes afirmaron que no ya no reciben la tarjeta asegurando que su cierre es inminente.

En uno de sus últimos movimientos financieros, la empresa de servicios de crédito Credimas, a través de su fideicomiso financiero Credimas 33, emitió valores fiduciarios por 196,4 millones de pesos, sobre un monto total de USD 375 millones o su equivalente en otras divisas, bajo el Programa de Fideicomisos Financieros Supervielle Confiance 3.

Hace unos meses atrás, Credimas recibió un multa de 100.000 pesos por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la inhabilitación para operar por el plazo de 2 años, luego de que el BCRA denunciará a la entidad por haberse observado que percibía de sus clientes una comisión por un servicio que presta, el que por su naturaleza y funcionamiento se asemejaba más a la constitución de un Seguro de Vida que a un servicio derivado del uso de la tarjeta de crédito.

Credimas S.A. es un sistema de Tarjeta de Crédito y compra líder del noroeste argentino. Su sede principal está en la provincia de Tucumán y cuenta con 13 sucursales distribuidas en Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Gestiona una red de más de 3.500 cajeros automáticos en todo el país a través de la Red Link. Cuenta con más 150.000 socios y más de 25.000 comercios asociados en todos los rubros, a los que se incorporan permanente nuevos asociados.

En Salta la empresa funciona en el local de Balcarce 25.