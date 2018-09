La confesión de Florencia Peña, tras los audios hot de su pareja: "Tenemos una relación de poliamor"

En los últimos días se venían filtrando audios hot de Ramiro Ponce de León (43), pareja y futuro esposo de Florencia Peña (43), con una profesora de zumba tucumana que vive en Salta, llamada Eliana Mendoza (27). En un primer momento, la jurado de Bailando 2018 y el propio abogado salteño intentaron minimizar la repercusión en los medios, diciendo que eran mensajes de voz y textos viejos.

Sin embargo, ante la aparición de más mensajes, decidió llamar a Intrusos y confesar: "Con Ramiro tenemos una relación de poliamor", publicó Ciudad Magazine.

A continuación, sus frases más salientes:

-"Nosotros estamos juntos porque nos amamos, pero tenemos (relaciones) y nos vemos con otras personas. Cuando estas personas intentan embarrar la cancha desde afuera y esto se hace conocido, es obvio que uno tiene una relación abierta pero no voy a entrar en detalles porque no viene a cuento. Lo más importante que tengo para decir es que el hecho de que se haga público, hace que uno tenga que salir a dar explicaciones y tratar de decir algunas cosas para no dañar algunas mentes cerradas con las que uno convive. Y porque además tengo hijos chicos que van a la escuela. Por eso hasta ahora no había hablado".







-"Quiero que sepan que con Ramiro tenemos una relación consensuada y abierta, donde ninguno de los dos hace algo que antes no haya sido hablado. Obvio que no tengo ganas de escuchar detalles en un audio, como él tampoco querría escuchar detalles del mío (sic). Él fue inexperto, eso ya lo hablamos".

-"Cuando salí a hablar, lo desdramaticé porque para mí ya está desdramatizado desde adentro. Obvio que me hago cargo de que es una cagada que haya salido esto, como lo anterior. Me hubiera gustado no tener que dar estas explicaciones. Esta es la relación que construimos, llena de amor y es una relación abierta".

-"Doy las explicaciones por Ramiro, porque no se lo merece. Si la situación era con un hombre que me cagaba, y que era horrible, hubiera salido a decir que lo mandaba a la mierda y que se terminó la pareja. Pero que Ramiro esté en una situación de que es un sorete, no me parece justo".

-"Ramiro se equivocó en la manera de exponerse porque es un inexperto. No termina de darse cuenta que de que tiene una relación abierta con Florencia Peña".

-"Lo que hizo Ramiro está consensuado lo de antes y lo de ahora. Me hubiera gustado no tener que escuchar nada. Supongo que tampoco le gustaría saber qué hago cuando no estoy con él".

-"Hace mucho tiempo que yo no creo en la monogamia, pero sí creo en formar una pareja desde el amor absoluto. Así soy yo hoy".

-"Lo último que quiero es que Ramiro, que es el papá de un hijo (Felipe, 11 meses) que buscamos amorosamente, esté en este punto".

-"Si apareció un chat de Ramiro pidiéndole a esta chica que no se filtrara, fue para cuidarme. Él creyó que si yo leía o escuchaba, no me iba a gustar. Él me había contado todo y le dije que no le diga nada a Eliana, pero se mandó esa cagada de pedírselo igual. Nosotros estamos juntos, nos amamos".

-"Obvio que mis padres ya lo saben. Se los conté hace un ratito, antes de salir al aire".

-"Si nosotros todavía no sabemos cuándo vamos a casarnos nada tiene que ver con esto, es porque mi papá no está bien de salud y quiero intentar que mi papá se mejore para que podamos estar juntos en esa situación, que es lúdica y alegre para nosotros".

-"Ramiro es una gran persona, un gran papá, un gran amor. Un amor distinto a todos los que tuve y agradezco muchísimo de que sea así".

-"Nos amamos y los dos lamentamos que se haya filtrado esto a la prensa. Esto es parte de mi trabajo y a él lo afecta porque no lo entiende, obviamente. Pero estamos juntos, estamos bien y esto es parte de nuestra pareja".

-"¿Por qué se hace público? Nos quisieron hacer daño, pero no entienden qué clase de pareja somos. Ese daño es mínimo porque tiene que ver con detalles. No sé por qué alguien se levanta a la mañana y va a joder a una persona... Nunca voy a saber si ella (N del R: Eliana Mendoza) se enamoró de él y tampoco nos interesa. ".

-"Nosotros tenemos un amor muy fuerte. Hace casi seis años que construimos una relación a la distancia y entendimos que no la podíamos construir de una forma ortodoxa. Yo di unos indicios de esto, yo siempre hablaba de libertad, pero no era mi intención salir a presentar esta carta en un programa".

-"Mi hijo mayor tiene una mente hermosa y abierta. Ayer me miró y me dijo que me quiere y que quiere que esté bien".

-"¿Cómo sigue la relación de Ramiro con su otro amor? Eliana no es otro amor. El amor es nuestro, si no te separas. El riesgo del poliamor es que uno se enamore de otra persona… Nos amamos tan profundamente que podemos tener una relación así. Solo una relación basada en la confianza puede suceder de esta manera".

-"Obvio, no les voy a mentir. No estuvo bueno que esto haya salido a la luz".

-"Tampoco voy a contar detalles de lo mío. Yo soy cuidadosa. Obvio que tengo otras cosas, fue consensuado. Esto fue así de arranque. Nos fuimos dando cuenta solos, no fue uno en particular el que lo planteó".