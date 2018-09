Otra suba: Comprar un kilo de pan en Salta costaría al menos $80

Los bolsillos no tienen descanso y ahora tendrán que desembolsar al menos 10 pesos más para comprar un kilo de pan, aumento que todavía está siendo evaluado por la Cámara de Panaderos de Salta por una importante suba que sufrieron en sus insumos. Avizoran que pasaría a costar alrededor de 80 pesos.

Al respecto, Hugo de la Merced, su vocero, indicó por FM Profesional que luego de la última suba los primeros días de este mes, sus insumos aumentaron un 50% en tan solo una semana. La harina pasó de $700 a $1000 la bolsa.

“Las ventas ya vienen cayendo un 20% pero si nosotros no aumentamos el precio no podemos ni pagar la harina. No nos va a quedar otra que seguir subiendo, salvo que el gobierno se junte con los molinos y con los cerealeros a decir bueno, el pan en la Argentina no puede seguir subiendo, con lo cual vamos a necesitar tomar cartas en el asunto,” dijo.

En este sentido, con un cálculo tan solo estimativo, el nuevo incremento llevaría el precio del kilo del pan a $80. “Si yo debería tener un precio de acuerdo a todo lo que aumento no debería ser menos de 100 pesos el kilo,” explicó.

Preocupados por la situación y en busca de lograr poner un freno a los aumentos de los insumos, la Cámara de Panaderos de Salta solicitó formalmente, mediante una nota, una reunión urgente con el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica. “Desde nuestra Cámara ya nos hemos contactado con su equipo para que nos reciba un día en Buenos Aires,” concluyó.