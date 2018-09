En simultáneo, Hugo Moyano y la CGT confirmaron el paro general del 25

Por un lado, Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA) y Sergio Palazzo (La Bancaria), en el estadio techado del club Ferro. Por el otro, Héctor Daer y Carlos Acuña, dos de los líderes de la CGT, en la sede central de la Confederación. A la misma hora, los dos actos sirvieron para ratificar el paro general anunciado para el martes 25 de septiembre, indicó Clarín.

En ambos casos, los gremialistas coincidieron en criticar las políticas económicas del Gobierno y justificar la huelga para "defender los derechos de los trabajadores".

"Desde el primer día que asumió este Gobierno dijimos lo que iba a pasar. Es un Gobierno que nos empujó a liquidar la industria nacional, a que caiga el consumo interno, a que se produzca una fuga de divisas, a perder soberanía económica porque todo hay que consultarlo con el Fondo", dijo Palazzo, desde Ferro, donde el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresmona), el movimiento gremial que busca disputar el manejo de la CGT, se presentó oficialmente.











A su turno, Moyano señaló: "No sigan con esta política de entrega y quitándoles los derechos a los trabajadores porque nos obligan a salir a la calle a protestar. Le digo a Macri, Mauricio no me vas a doblegar, antes de entregar un derecho de un trabajador, que me quiten la vida".

En esa línea, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, también solicitó a los gobernadores y a los legisladores "que hacen campaña con las fotos de Perón y Evita, que rechacen el presupuesto (2019), que va a traer más desempleo y hambre".

Héctor Daer, desde la CGT, casi que repitió los conceptos y ratificó la huelga: "El paro es para que este Gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que nos trajeron hasta acá". Además, confirmó que no habrá transporte: "Son trabajadores al igual que el resto y están adheridos al paro. No habrá colectivos, trenes ni subtes, porque los trabajadores también quieren hacer su reclamo".

Cuando le consultaron a Daer sobre las diferencias con Moyano y compañía, prefirió evitar la polémica: "Nosotros estamos en la misma vereda que la totalidad de los trabajadores. La CGT representa al cien por cien de los trabajadores. Los matices que podemos tener entre dirigentes no van a hacer mella en la postura que tiene le movimiento obrero contra la política de ajuste. Son trabajadores los que están allá, somos trabajadores los que estamos acá", sentenció.