La creación de la Plazoleta en honor a Güemes deberá esperar

El proyecto, iniciativa del concejal del Frente para la Victoria, Martín del Frari, que busca dividir la actual plaza Belgrano, situada sobre Belgrano y Balcarce, y crear la plazoleta del Prócer en honor al Gral. Martín Güemes, a los fines de poner en valor al sitio donde fue herido el héroe gaucho, no logró el consenso del cuerpo, y deberá esperar.

Del Frari, en diálogo con InformateSalta, explicó que “hubo opiniones divididas", por lo que se decidió realizar una reunión ampliada con miembros del instituto Güemesiano, Belgraniano, e historiadores para saber su opinión, aunque todavíano se determinó la fecha. “Algunos concejales que no son salteños quizás no entienden o no comprendieron la magnitud que tiene para nosotros Güemes”, dijo.

El edil fundamentó su iniciativa en que muchos salteños desconocen la existencia de la placa que se colocó hace 97 años. “Es un lugar sumamente importante para la historia de Salta y también sería importante ponerlo dentro del recorrido turístico histórico de nuestro casco histórico”, dijo.

Si bien el proyecto no prosperó en la sesión de ayer, se mostró confiado en que finalmente lograra el consenso necesario. “Algunos concejales a veces quieren poner palos en la rueda cuando hay una idea o proyecto que está muy bueno, y tratan de poner pretextos porque el proyecto no es de su autoría”, disparó.





Por último, se refirió a lo pasos a seguir y comentó que después de la reunión ampliada, donde “seguramente se encontrará el consenso”, volverá a entrar al recinto para ser aprobado. “Tiene consenso de todos lados ese proyecto, de los únicos que no tienen consenso son de algunos concejales que no entienden cual es el significado de la salteñidad”, finalizó.