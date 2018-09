Aprender a hablar inglés nunca ha sido tan fácil

Aprender a hablar inglés nunca fue tan fácil como hasta ahora, son tantos los espacios de enseñanza que existen tanto en internet como en clases presenciales, que a veces puede ser difícil distinguir cuál es la mejor o la que se adapte más a la necesidad de cada persona.

¿Dónde y cómo estudiar inglés?



La tecnología hace que la vida cotidiana sea más sencilla hoy día, es por ello que si la excusa para no aprender inglés ha sido que, no se dispone de suficiente tiempo para asistir a una clase presencial o que no se ha conseguido una enseñanza privada y personalizada que permita un aprendizaje significativo, que sea accesible económicamente, desde la comodidad del hogar, en los tiempos libres y que esté disponible las 24 horas del día, ¡hay buenas noticias!, en EF English Live es posible.

Beneficios de aprender a hablar inglés



El inglés no solo abre puertas en el campo laboral o de estudios, también hace la vida más sencilla. Si se trata de relacionarse con otras personas, de revisar las instrucciones de algún manual en inglés o de viajar por el mundo, nada de eso volverá a ser un evento incómodo para quien domina el inglés, el idioma que más se habla a nivel mundial. Existen otros beneficios igual de importantes que pueden motivar a quien desee iniciar el proceso de aprendizaje de esta lengua.

Permite conocer nuevas culturas



Si se es amante de los viajes, conocer nuevos lugares, nuevas personas, pero no se tiene dominio del idioma inglés, esto puede una limitación. Iniciar un curso para aprender esta práctica lengua puede expandir las fronteras y alcanzar nuevos horizontes que den paso a conocer a fondo la historia, costumbres, autores y sobretodo, conocer gente. Tener la capacidad de comunicarse con otros abre caminos, levanta puentes y permite llegar a lugares jamás soñados.

Minimiza los riesgos de padecer deterioro cognitivo o enfermedades como el Alzheimer



Llegar a cierta edad puede ser motivo de preocupación para algunas personas, por los riesgos que trae consigo padecer de enfermedades que deterioran las funciones de la consciencia y aunque estas enfermedades no se pueden evitar, sí pueden retrasarse. Aprender un nuevo idioma es de suma importancia para evitar procesos neurodegenerativos, ya que aprender inglés mantiene al cerebro "elástico" o "flexible". Así que no importa la edad, se puede aprender inglés para cuidar la salud cerebral.

Amplía las oportunidades laborales y educativas



Ya sea que se esté buscando oportunidades de trabajo en el exterior o la posibilidad de estudiar en un país distinto al propio, es seguro que hablar inglés sea un requerimiento obligatorio, es por ello que si de aprender un nuevo idioma se trata, el inglés es la opción más rentable que existe, sin importar el área de trabajo.

El inglés es el requisito indispensable para un buen desempeño cuando de trabajo en el exterior se trata. La información que se consigue en internet está en su mayoría en inglés, es decir, que dominar el idioma es de vital importancia ya que permite el acceso a textos informativos más actuales, noticias de último momento, etc.

Hace que la mente se vuelva más ágil



Hablar otro idioma agrega valor a la vida de toda persona, para nadie es un secreto que como seres integrales, el sentido de superación y realización es una necesidad básica. Iniciar el proceso de aprendizaje de una nueva lengua y posteriormente dominarla, puede traer consigo la satisfacción alcanzar una nueva meta y si a esto se le agrega el hecho de que a nivel cognitivo se adquiere una nueva forma de comunicación, hace que el cerebro se vuelva más rápido y ejercita la capacidad para cambiar de tareas sin dificultad y con mayor rapidez.