El hermano de la mujer asesinada en el motel rompió el silencio: "yo perdono al asesino"

Isaac González decidió romper el silencio, para hablar en representación de toda su familia, para defender el buen nombre de su hermana, para transmitir paz, para dejarnos un ejemplo de vida y de perdón con sus palabras, para contarles a los salteños quién era Jessica González, la mujer de 39 años brutalmente asesinada durante la madrugada del viernes en un hotel alojamiento de Villa Palacios, informó DniSalta.com

Isaac eligió hablar tras las versiones falsas que circulaban en otros medios, que hablaban de una penetración y relación consumada, cuando luego las pericias determinaron que no hubo penetración, que no existió una relación consentida, que Jessica fue forzada y que fue apuñalada en el auto del victimario, antes de ingresar al motel, por las manchas de sangre halladas también en el rodado.

"Mi hermanita siempre trabajó para la sociedad sin recibir un rédito a cambio, nosotros vivimos en Villa Lavalle. Mucha gente conoce el trabajo de mi hermanita, de mamá, que militaba siempre bendiciendo a todas las personas. Jessica era una mujer fuerte, de principios, no se quedaba con un 'no puedo'. Una mujer amable, muy paciente, que con el simple hecho de saludarte bendecía tu vida. Ella te hacía sentir importante siempre", le contó emocionado Isaac a los salteños cómo era Jessica.

Y le dejó un mensaje a los golpeadores y potenciales femicidas: "Ella se defendió hasta último momento, no hubo penetración y en el auto encontraron sangre, así que la llevaron forzada. Quiero darles un mensaje a todos los muchachos: si nos dicen que no, es no. A mi muchas veces me pasó que me digan que no y es no", dijo con énfasis, para luego brindar algunos detalles sobre el asesino: que colaboraba en la iglesia y era incluso amigo de Jessica.

"El que mató a mi hermana formaba parte de la iglesia, venía, al parecer estaba trabajando con la iglesia y era un amigo supuestamente. Eran amigos y vos de un amigo no sospechás lo peor. Por los rastros de sangre en el auto él la apuñaló ahí, la llevó obligada. Fue premeditado todo. Mi hermanita siempre bendijo a la gente, estuvo con sus principios y sus ideales hasta el final, los rastros de dolor en sus manos, en su cuerpo, es de una mujer luchadora que luchaba por sus principios y su integridad. Y así se fue", manifestó con una llamativa paz que conmovía.

"Mi mamá es muy fuerte, pero está destrozada. Aún así, Cristo nos fortalece. Nosotros seguiremos al pie del cañón bendiciendo a los que nos han maldecido y nos hicieron daño, y también al chico este, que le hizo daño a mi familia. Yo bendigo y honro la vida de mi hermana y bendigo y quiero perdonar al asesino de mi hermana, porque Cristo nos perdona a nosotros. No lo hago porque soy bueno, lo hago porque Cristo nos fortalece. Nosotros solos no podemos. Me gustaría verlo acá y golpearlo, pero decido perdonarlo y bendecirlo", expresó Isaac emanando mucho amor de sus palabras.

Sobre el asesino de Jessica, su hermano concluyó: "Si vive seguramente que la va a pasar mal, y si muere también. Está en las manos de Dios, que Dios tenga misericordia de su vida. Si una persona muere sin Cristo se va al infierno. Cuando una persona muere con Cristo, se va al cielo. Tengo la certeza de que nos vamos a encontrar en el cielo con mi hermanita. Era una mujer muy servicial, te daban ganas de ser amigo de ella. Nunca duerme fuera de casa, por eso mi familia se alertó cuando no fue a dormir", contó sobre el momento en el que Jéssica no aparecía y preocupaba a la familia.

"El perdón nos libera a nosotros, yo perdono para liberarme yo del odio que tengo, de la amargura", concluyó Isaac, hermano de la mujer asesinada e hijo de la pastora Norma Alonso, quien se hallaba en Corrientes y tuvo que viajar de urgencia para asistir al velatorio de su hermana.

