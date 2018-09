Juventud pelea por la punta en Corrientes

Tras el empate en cero del clásico ante Gimnasia, el “Santo” vuelve al ruedo como visitante nada más y nada menos que frente al “Aurirrojo”, que al igual que los salteños marcha como invicto en la Zona 4 del campeonato, informó Nuevo Diario.

El aliciente principal de este duelo es que ambos pelearán por la punta: Boca la defiende, y Juventud intenta recuperarla.

Pero además, los dirigidos por Gustavo Módica intentarán sacar una sonrisa nuevamente entre tanta amargura, no precisamente por lo deportivo sino por lo institucional, que suma problemas en vez de soluciones. Durante la semana, se alejó el preparador físico Pedro Ponce por deudas, y por el mismo motivo los referentes de Juventud se plantearon la posibilidad de no viajar a Corrientes exigiendo soluciones a los directivos.

Finalmente, la dirigencia pagó un pequeño porcentaje del mes de agosto y prometió cancelarlo la semana próxima, por lo que el plantel antoniano se instaló en el litoral ayer.

Desde lo futbolístico, los cambios serían dos: Leonardo Gogna por Russo, y el regreso de Gustavo Mendoza por Zelaya.

Por el Regional, juega ante Ñuñorco en Tucumán

Juventud Antoniana se presentará con sus seleccionados Sub 15, Sub 17 y Sub 19 en Tucumán hoy para enfrentar a Ñuñorco y completar los partidos pendientes de la fecha 12° del Torneo Regional del NOA.

El escenario será el estadio Jorge Alberto Marteau de Tucumán, donde el local recibirá desde las 9 al Sub 17 antoniano, desde las 11 al Sub 19, y a partir de las 13 al Sub 15.

Cabe destacar que la fecha 13° del campeonato regional se completó durante la semana pasada, con los siguientes resultados:

Sub 19: Juventud 1 - San Martín (T) 0, Gimnasia de Jujuy 3 - Central Córdoba 0, Pellegrini 0 - Central Norte 0.

Sub 17: Juventud 1 - San Martín (T) 0, Gimnasia de Jujuy 3 - Central Córdoba 3, Pellegrini 1 - Central Norte 2.

Sub 15: Juventud 1 - San Martín (T) 0, Gimnasia de Jujuy 5 - Central Córdoba 1, Pellegrini 1 - Central Norte 3.

En tanto, el cruce entre Gimnasia y Tiro vs. Ñuñorco quedó postergado en principio hasta la primera semana de octubre.

TORNEO ANUAL - FASE REPECHAJE

Al cierre de esta edición, San Antonio venció por 2 a 1 a Atlético Salta en el inicio de la 5ta fecha de la Fase Repechaje del Anual de la Liga Salteña. Hoy jugarán Libertad - San Francisco y Unión - Atlas desde las 11 am.