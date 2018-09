Paro nacional: Mañana tampoco habrá clases en los colegios privados

En adhesión a la convocatoria nacional de la CGT y las dos CTA, los docentes privados no asistirán mañana a los lugares de trabajo. Al menos así lo comunicaron desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), pero cada trabajador determinará si se suma o no a la medida.

Mario Palavecino, secretario adjunto de SADOP, filial Salta, confirmó la adhesión al paro nacional general de la CGT y las dos CTA impulsado para mañana. Desde el sindicato remarcan la crítica situación de la Educación, el deterioro creciente del salario, la inflación, la devaluación y los tarifazos.

“Mañana estamos con paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Es lo que se propone desde el gremio, va a depender de cada colegio si trabaja o no. En principio entendemos que no deberían porque no es sólo un paro de SADOP sino de todo lo que es la CGT, incluyendo el transporte”, manifestó Palavecino en InformateSalta.





El secretario de SADOP señaló que “al ser parte de la CGT nosotros adherimos el día 25. Por ahora no hemos tenido ninguna institución que haya planteado que sí van a brindar clases. Hoy se está haciendo la consulta a todos los trabajadores”.

Por otro lado, SADOP reclama por la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), para que esté dentro del presupuesto del año que viene y para que no sea incluido como un gasto corriente en las provincias.