Ingenio San Isidro: “Queman los cañaverales para pagar menos al maquinista”

El fin de semana se provocó un incendio en los cañaverales del Ingenio San Isidro, donde se prendieron cientos de hectáreas de caña de azúcar. Si bien hasta el momento se desconoce el origen de foco ígneo, las versiones son contradictorias. Por un lado, los propietarios acusan a los trabajadores, mientras que desde el sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar apuntan contra la empresa Los Balcanes S.A.

Mariano Cuenca, secretario general de SOESi desmintió por FM Pacífico que los empleados hayan tenido que ver con el incidente: “Los trabajadores jamás van a dañar su fuente de trabajo y eso quedó demostrado con los 10 días de toma pacífica del ingenio. Cuando se desocupó el incendio, se firmó un acta entre las partes, donde nosotros nos comprometíamos a salir y el ingenio, que en ese momento estaba administrado por el grupo Gloria se comprometía a venderlo y por eso se hizo la desocupación. Se realizó un acta en donde se revisaba todo el ingenio y se determinó que estaba tal cual”.





Cuenca expresó que en el 2016, en Tucumán, se hizo una denuncia contra Rocha Ferro, actual administrador del ingenio con el grupo Los Balcanes S.A, por la quema ilegal de cañaverales. En éste sentido, explicó que hoy la cosecha se realiza con máquinas integrales y “están pagando por tonelada la cosecha, sin respetar el convenio colectivo de trabajo 1288 que corresponde a la actividad azucarera y establece el salario del maquinista. En este momento le pagan por tonelada”.

Cuenca continuó detallando: “Lo que se muele de la caña es el tallo. La maloja es la hoja de la caña y se la quema para que no pese, porque eso no les sirve a los empresarios. Entonces la queman para no tener que pagarle más al maquinista, que le pagan por tonelada fuera de lo que dice el convenio”.