Femicidio de Jéssica González: “Este hombre estaba obsesionado con mi hermana”

“Como familia estamos destrozados, conmovidos, shokeados, no es natural la forma en la que murió mi hermana, la alevosía que hubo, seguramente sufrió mucho. Tenemos muchas preguntas, incluso para Dios, por qué no mandó sus ángeles, pero sus designios son solo suyos”, dijo por InformateSalta Issac González hermano de Jéssica la joven que fue brutalmente asesinada el viernes pasado.

La justicia espera que el único acusado se recupere para ser imputado y escuchar su declaración. Raúl Pérez, separado, con antecedentes por violencia de género permanece en la terapia intensiva del Hospital San Bernardo, fue hallado junto al cuerpo de la mujer, dentro del Motel Mimos, gravemente herido. “Evoluciona favorablemente, se está quitando sedación. Sigue en respirador. Pronóstico reservado”, reza en el nuevo parte médico.

Sobre los motivos del brutal ataque Issac sostuvo: “Aparentemente estaba obsesionado con mi hermana, todos los datos indican eso. Mi hermana al no acceder a tener una relación hizo que se sienta frustrado. Ese resentimiento mezclado con una psicopatía lo llevó a ese desencadenante”.







Quebrado por el dolor asegura haberlo perdonado. “El muchacho se va a poner bien en estos días. Yo lo perdono porque Dios me manda a perdonar, pero tiene que dar cuentas”. Confirmó que se trata de un asistente de la Iglesia Aposento Alto, liderada por la madre de Jéssica y donde ella servía todos los días. “Fue a buscar contención por sus problemas de violencia. Tiene antecedentes”, sostuvo.

La madrugada del 21 de Septiembre fue diferente para la madre de Jéssica, la angustia la invadió, no regresaba a casa, “nunca durmió en otro lado que no sea mi casa”, no contestaba los mensajes hasta que la Policía tocó la puerta y le dio la terrible noticia. “Ella me llamó, yo vivo en Corrientes, cuando me dijo salí de inmediato para Salta”, explicó.







La joven era parte del grupo de alabanza y adoración de la iglesia, “tenía una voz hermosa, su profesor fue el "Gato" Bonduri, servía y bendecía, trabajaba para el ministerio”, contó conmovido. La familia busca respuestas.

Finalmente explicó que esta noticia los golpeó como iglesia. “Tenemos dos opciones, enojarnos mucho con Dios y seguramente con razón o alejarnos de su camino, pero hemos decidido aferrarnos al camino de Cristo y seguir con todo el trabajo que ella hizo. Mañana tenemos una reunión a las 20:30 para orar por las familias que son víctimas de este flagelo. Los espero a todos en Villa Lavalle, Río Rosario 331”.