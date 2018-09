¿Y el poliamor? El marido de Florencia Peña llevaría a su amante a la Justicia

Aunque Florencia Peña y su novio Ramiro Ponce de León tienen una relación abierta a la que llaman poliamor, un código se rompió luego de que se difundieran los chats privados entre él y su amante, Eliana Mendoza. Es por eso que el abogado salteño analiza la posibilidad de iniciar acciones legales contra la joven.











"Hay cuestiones que estamos evaluando", dijo Bernardo Beccar Varela, abogado civil del novio de Peña en diálogo con Nosotros a la mañana, y agregó que tampoco descartan llevar el tema al plano penal, del cual se encargaría Rafael Cúneo Libarona.



Sin embargo, el letrado no explicó de qué se la acusaría exactamente a Mendoza: "Hay cosas que afectan a la intimidad de las personas, cuestiones relacionadas con dichos injuriantes y cosas más graves".



Al ser consultado sobre si su cliente había sido extorsionado por su amante para que no se filtraran las charlas, dijo que estaban analizando la situación y agregó: "Hay intencionalidad de aparecer y de sacar un rédito, así que no descarto que haya sido alguien del círculo de esta señora".



"Estamos analizando cuestiones penales y civiles. En la exhibición de los audios, está vulnerado el derecho a la intimidad", cerró al respecto, y dijo que no descartaba la posibilidad de pedir un bozal legal para evitar que Mendoza se refiriera a Ponce de León.



Según aseguraron en Los ángeles de la mañana, el novio de Florencia Peña llevará a su ex amante a la Justicia por extorsión, ya que le pidieron 60 mil pesos para evitar que Mendoza se refiriera al tema en los medios.