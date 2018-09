Miguel Isa: “A Ángel Torres no lo veo hace años”

Días atrás un semanario local publicaba una nota con un rebuscado análisis de la política local, dejando mal parado al intendente Gustavo Sáenz, víctima de operetas, y exponiendo que el que estaba por detrás era Ángel Torres, ex asesor del ex gobernador Juan Carlos Romero.

Se especulaba, entre otras descabellados análisis que hacían en esa nota, con un desembarco de Ángel Torres en el esquema de campaña “Miguel Isa Gobernador 2019”. Pero pronto esa situación que fue totalmente desmentida por el propio vicegobernador de la Provincia, Miguel Ángel Isa, durante una entrevista en el programa Latido Ciudadano, por Radio 10 Salta.

Isa dijo: “A Ángel (Torres) no lo veo hace muchos años, cuando todavía mi hermano vivía, y él falleció hace ya 8 años. Es una información que nada que ver, tenemos una relación normal, pero no conozco ni el despacho de él en el Senado”, con lo cual tira por la borda todas las especulaciones respecto a alianzas con el “Monje Negro de Juan Carlos Romero”.











“Trato de hacer lo mejor”

Luego hizo algunas declaraciones respecto al panorama político nacional y provincial con miras a las próximas elecciones ejecutivas de 2019. “Hoy tenemos que tratar de ayudar porque si soplamos la brasa se puede hacer llama y convertirse en una catástrofe. En momentos de crisis hay que tener la sapiencia para encontrar la solución para que no se llegue a la desesperanza total”.

Al ser consultado sobre su relación con Manuel Santiago “el Indio” Godoy, quien tuvo críticas hacia la gestión de Miguel Isa cuando fue Intendente, señaló: “Godoy siempre tuvo una oposición crítica hacia mi gestión y hacia mi persona, no compito con él y acepto las críticas, tratando de mejorar. Amo el servicio y mi lucha será hasta que no esté más en la faz de la tierra. Hago esto porque me gusta porque creo que se puede cambiar y que eso sólo se puede lograr con participación. No critico y trato de hacer lo mejor!”

Tuvo un párrafo aparte destinado al Gobierno Nacional sobre el que asegura no encuentra todavía el rumbo, “tenemos que estar atentos porque el Gobierno Nacional no vemos que pueda enderezar el rumbo pese a que hoy no pueden decir que el peronismo no lo dejó gobernar. Le han dado todas las herramientas, hasta los más acérrimos opositores le prestaron quórum para que puedan sacar las leyes que necesitaban, sin embargo nada de lo que prometieron sucedió”.











Urtubey presidente

En Radio 10 Salta, Miguel Isa aseguró que los desafíos a futuro son grandes: “Tener un presidente salteño”.

En primer lugar se refirió al proyecto nacional del actual gobernador Juan Manuel Urtubey, al que definió como la nueva alternativa válida a partir de un proyecto colectivo y superador. Aseguró que “Urtubey crece, crece y crece, el arco se hace más grande y va a ser difícil errar el gol, ya que del otro lado están prácticamente sin arquero”. Y aseguró que “Urtubey es una persona que se preparó y lucha diariamente porque es difícil posicionarse a nivel nacional”.

Finalmente, sobre su posible candidatura a gobernador en 2019, Miguel Isa aseguró que “no hay un bendecido, además a mí me gustan las internas y hay que trabajar con otros partidos porque con el Justicialismo solo no alcanza”. En estos momentos, Isa asegura estar en su mejor momento político para aspirar a la gobernación “por la experiencia y los años que llevo en la política, los salteños me eligieron en 9 oportunidades, y esa experiencia nos lleva a la madurez y equilibrio”. “Vimos pasar varios gobierno, vimos los errores cometidos, y aprendimos de ello”, esa es la mejor arma con la que Miguel Isa cuenta hoy.