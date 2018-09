En medio del paro, Macri habla hoy en la Asamblea de la ONU

Hoy el Jefe de Estado Argentino será uno de los oradores en la Asamblea de las Naciones Unidas, además de recibir el premio “Ciudadano Mundial 2018”, publicó Nuevo Diario.

El encuentro con los eventuales inversores, interesados en el área bancaria y de energía, tuvo lugar en el restaurante Rao's, y participaron el canciller Jorge Faurie, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el senador nacional Esteban Bullrich.

El Jefe de Estado encabezó una de las mesas que reunió a los empresarios, en tanto que otras dos fueron presididas por Faurie y por Dujovne. Por la mañana Macri compartió un desayuno con otro grupo de inversores en las oficinas del Financial Times.







La agenda de hoy

Macri participará hoy de la 73º Asamblea de las Naciones Unidas y hará su tercera exposición en el Debate General del organismo.

Sin embargo, mientras el mandatario permanece en Nueva York, parte de su equipo económico recibió en Buenos Aires a emisarios del Fondo Monetario Internacional buscando acelerar los plazos para un nuevo acuerdo.

Tal negociación contemplaría una ampliación de fondos de entre u$s 3.000 y u$s 5.000 para la Argentina y ya tendría un principio de acuerdo entre ambas partes. El Gobierno había recibido un adelanto de u$s 15.000 mil millones para solventar gastos y contener la suba del dólar.

El primero en hablar, como marca la tradición, será el presidente brasileño, Michel Temer, mientras el jefe de Estado argentino pronunciará el segundo discurso de su mandato ante la ONU.

Inmediatamente después intervendrá Trump y horas más tarde el presidente iraní, Hassan Rohani. Tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Teherán habrá que ver en qué términos se refiere Trump a esta cuestión.

El año pasado, en su estreno en la Asamblea General, Trump había arremetido contra la República Islámica pero sus dardos se dirigieron principalmente contra Corea del Norte, a la que amenazó con la destrucción total.

Ahora la situación con el país comunista es más estable después de una histórica cumbre entre Trump y Kim en la que el norcoreano se comprometió a desnuclearizar su país.