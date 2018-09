La amante salteña no teme los juicios de Flor Peña y su marido: “sinvergüenzas, promiscuos, pónganse un cinto de castidad”

Después del escándalo que se desató tras la filtración de los audios de Ramiro Ponce de León con su amante y de las declaraciones sobre el poliamor de Florencia Peña, el abogado salteño analiza la posibilidad de iniciar acciones legales contra la joven, llamada Eliana Mendoza.

"Estamos analizando cuestiones penales y civiles. En la exhibición de los audios está vulnerado el derecho a la intimidad", dijo Bernardo Beccar Varela, abogado civil del novio de Peña, en diálogo con Nosotros a la Mañana. Según precisaron en el programa, la denuncia sería por extorsión, ya que le habrían pedido 60 mil pesos para evitar que Mendoza se refiriera al tema en los medios.

Al enterarse de estas declaraciones, Mendoza le expresó su enojo al mánager Jorge Zonzini, quien a través de su cuenta en Twitter publicó el mensaje que le envió la joven.

"Mis amigas me dicen que en la tele aparece ahora una brigada de abogados de canje que dicen que van a ponerme un ¿bozal legal? ¡Sinvergüenzas!", escribió Mendoza, furiosa por la posible denuncia en su contra de parte de quien fue su amante.

"¿Censurar a una mujer que solo habla de sus sentimientos, de la traición y solo manifiesta la verdad?", se preguntó. Y agregó: "Un cinto de castidad o un candado fálico, así se pueden controlar en su polisexo multitarget y no pasarse de ridículos, pero a mí nadie me va a silenciar. Se los aseguro".

"Que no se confundan. Soy una mujer salteña; no una muñeca de cera para realities y ficción televisiva", amenazó.

Tras la filtración de los audios, pero antes de que hablara el abogado de Ramiro Ponce de León, Mendoza se había manifestado sobre el escándalo, a través de un audio que envió al periodista Tomás Dente, quien lo reprodujo en Nosotros a la Mañana.

Con la canción "Love me like you do" (de Ellie Goulding), manifestó: "El día después de una muerte. La muerte de un gran amor de cinco años de duración. Imaginate, ante tanto dolor, dan a entender que puedo ser parte de un juego perverso, promiscuo o poliamor, de dos adultos patéticos".