Paro nacional en Salta: el colegio Arturo Illia sin alumnos por el paro

Las escuelas son las instituciones donde más se pudo apreciar los efectos del paro general que se lleva a cabo en todo el país, ya que más del 50% de los docentes hoy no asistieron a sus lugares de trabajo, algunos por adhesión a la medida de fuerza y otros porque no pudieron trasladarse por la falta de colectivos. Los padres también prefirieron, en su mayoría, no enviar a los hijos a la escuela.







Marcelo Romano, director del colegio Arturo Illia, señaló que si bien en su institución no hay docentes adheridos al paro, un alto porcentaje no pudo asistir por el la falta de transporte. Con las aulas vacías, los profesores que sí pudieron llegar a la institución aprovecharon para avanzar en tareas administrativas y avanzar con la preparación de contenidos.

“Sólo vinieron dos alumnos temprano, que posteriormente se retiraron. Nosotros informamos constantemente a los padres por cualquier situación. Ayer enviamos una nota sosteniendo que quedaba la escuela abierta a disposición de ellos”, expresó el director.