“La oposición puede patalear pero no puede dejar un gobierno sin presupuesto”

De cara al tratamiento en el Congreso del Presupuesto 2019, el senador y ex gobernador de Salta por tres períodos consecutivos, Juan Carlos Romero, en el programa Odisea Argentina, que conduce Carlos Pagni, por La Nación, aseguró “la oposición puede patalear, gritar, pero no puede dejar un gobierno sin presupuesto”, y agregó que “van a tener que dar el debate”.

En ese marco, señaló que las provincias están en el mismo barco que la Nación, porque si se hunde el gobierno nacional, les pasará lo mismo a las provincias. “Ya nos pasó en el 2001, con los bonos provinciales, la crisis en las calles, las provincias tienen una parte asociativa con la solución que el gobierno pueda dar a la situación económica”, sostuvo.







Por otro lado, opinó que la economía argentina, después de más de una década de gobiernos kirchneristas, quedó como si el país hubiese atravesado una guerra. “Pensaba que Néstor Kirchner y su señora nos iban a llevar al abismo suavemente, y así fue. Dejaron un país destruido", sentenció.

Además recordó que se retiró del PJ cuando (el ex presidente) Néstor Kirchner "copó" el partido. "Fuimos víctimas y parte de las rupturas de los partidos", puntualizó, a la vez que agregó: "Puedo decir que no tengo un día de kirchnerista”.







No obstante, también criticó la gestión de Macri y consideró que se equivocó al no haber llamado al consenso al asumir en 2015. "El Gobierno no quiso esa concertación con los trabajadores organizados, con los bloques legislativos, con las fuerzas políticas y los sectores de la producción, con una visión federal, escuchando a los economistas; es decir, un diálogo político en sentido amplio”.

Escenario electoral

Romero, quien preside el Interbloque Parlamentario Federal en el Senado nacional, analizó el escenario en miras a las elecciones del 2019, y subrayó que "hoy está Macri y Cristina" y luego hay un sector peronista, no kirchnerista, donde "están (Juan Manuel) Urtubey, (Miguel) Pichetto y (Sergio) Massa, quienes para tener éxito deben recrear un espacio y establecer reglas entre ellos".