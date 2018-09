Dos arqueros para Boca: uno se postuló y otro fue ofrecido

Boca perdió a su arquero titular, Esteban Andrada, por una fractura en la mandíbula, Rossi se quedó con la titularidad, pero Guillermo Barros Schelotto busca uno guardameta para que pelee el puesto. El objetivo del club es Marcos Díaz, pero la danza de nombres comenzó y hay dos más que se sumaron a la lista. Por un lado está Cristian Campestrini y por el otro Oscar Ustari.

Campestrini

Cristian Campetrini fue noticia por haber dejado Dorados de México para seguir a Diego Maradona a Dinamo Brest y quedarse sin el pan y sin la torta después de que el Diez arreglara en Sinaloa.



Consultado al respecto, el guardameta de 38 años que está sin club y no ataja desde hace cuatro meses fue cauto pero entusiasta. "No tuve la suerte de que me llamaran. Sí, lo leí. Pero estoy con tranquilidad, sabiendo que se manejan muchos nombres", afirmó en AM 990.

"Yo terminé el campeonato en mayo y después, esperando lo que Diego me había propuesto, siempre estuve entrenando. Esto abre un paréntesis para muchos, pero no me olvidé de atajar. No tengo representante, me van a tener que llamar al celular. Se manejan muchos nombres, siempre van a tratar de traer a (Manuel) Neuer o a (Gianluigi) Buffon, pero la ilusión, las ganas y el compromiso siempre están".

Ustari

En las últimas horas surgió la chance de que Oscar Ustari se ponga el buzo de Boca, aunque parece poco probable que el arquero que ya tuvo un paso por el Xeneize pueda retornar.



El guardameta de 32 años, de último paso por Atlas de México, tiene el pase en su poder y esto sería un punto a favor en la negociación. Sin embargo, está inactivo desde hace seis meses y Guillermo Barros Schelotto se inclinaría por alguien que llegue con ritmo futbolístico.

El arquero ya vistió el buzo de Boca en 16 partidos oficiales, entre 2012 y 2013. Después de sus comienzos en Independiente, donde apareció con buenas actuaciones y una gran proyección, las lesiones lo persiguieron a lo largo de su carrera e impidieron que se destacara como se esperaba.