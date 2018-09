En Salta, perro callejero fue atacado y le dejaron un cuchillo clavado

El aberrante hecho ocurrió el lunes por la mañana en la calle Buenos Aires Oeste, en el barrio Mitre, en ese municipio al sur de Salta. Los vecinos quedaron aterrados cuando vieron caminar a Nerón, un perro mestizo de dos años, con el arma blanca incrustada en su cuerpo.



Varios vecinos llamaron a la Policía y a los medios de comunicaciones para alertar sobre el increíble y desalmado ataque que sufrió el animal, cuenta El Tribuno.



Las imágenes se viralizaron y merecieron el repudio generalizado de los vecinos y de la protectoras de animales. Pidieron que se identifique al atacante y que se le caiga con todo el peso de la ley.



Se trata de un cuchillo de los denominados “sierrita” que el animal tenía clavado hasta el fondo en el sector izquierdo de la cadera. El ataque fue brutal por la fuerza que aplicó el agresor. El elemento fue secuestrado por la Policía, que ahora busca al autor del repudiable suceso.













“Cuando nos levantamos nos dimos cuenta de que nuestro perro tenía un cuchillo clavado y que casi no se podía mover. No podíamos creer lo que estábamos viendo”, dijo Susana Ontiveros, quien es propietaria de Nerón.



“Vino la Policía y lo llevamos con el móvil a una veterinaria del barrio El Crestón, con quien estoy muy agradecida, al igual que con los efectivos que se portaron muy bien y actuaron rápido”, destacó.

Susana dijo que mientras lo trasladaban al animal se le iba saliendo de a poco el cuchillo. “Fue algo terrible, yo no paraba de llorar porque el perro estaba sufriendo y no podía creer cómo alguien puede tener tanta maldad con un perro para hacerle semejante cosa”, destacó.

Fuera de peligro



Un policía le tuvo que terminar de sacar el elemento en el móvil. Por suerte el cuchillo no había afectado ningún órgano vital. La veterinaria lo curó y le puso calmantes y antibióticos y ahora Nerón se recupera favorablemente de la herida.



“Quiero agradecer a los policías que me acompañaron en todo momento y a la veterinaria que no nos cobró un peso”, remarcó la vecina.



La mujer dijo que el perro es muy manso, que juega con los chicos y cuida la casa. “La Policía llevó el cuchillo para averiguar quién hizo esa maldad. Tal vez alguien quiso entrar a robar y por eso lo hirió, porque no le encuentro explicación a esto”, concluyó Ontiveros.