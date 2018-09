Internas en la UCR de Salta: No habrá definiciones hasta la semana próxima

Luego que la Justicia Electoral rechazara su planteo, la lista Evolución Radical analiza recurrir a la Cámara Nacional Electoral. El plazo vence el lunes a las 10 de la mañana. “Hasta ese día, no se pueden proclamar nuevas autoridades”, expresó Zavaleta.

Pese a que las internas del pasado 9 de septiembre proclamaron como ganadora a la lista encabezada por Mario “Gatito” Mimessi, desde la oposición denunciaron serias irregularidades y presentaron un recurso de apelación, que finalmente fue rechazado por la Justicia Federal, que entre sus argumentos, consideró que no era necesario verificar los padrones utilizados.

Al respecto, Luis Zavaleta, candidato de la lista “Evolución Radical”, ante los micrófonos de FM Pacífico, señaló que el fallo no los deja conforme puesto que las irregularidades están precisamente en la confección de los padrones por la Junta Electoral, ya que hay personas que no detentan la calidad de afiliado radical, y votaron en el escrutinio. “No me molesta perder la elección sino las irregularidades de la Junta Electoral”, dijo.

No obstante, aclaró que de acuerdo a la ley de partidos políticos, tienen tres días hábiles para presentar un recurso ante la Cámara Nacional Electoral, que se vencería el lunes a las 10 de la mañana, por lo cual, hasta entonces no debe proclamarse a las nuevas autoridades. “Vamos a evaluar los pasos a seguir, no es una decisión que voy a tomar solo, va a ser una resolución en conjunto”, aclaró.

Por último, señaló que es muy difícil que la gente vuelva a creer en los partidos políticos si no se muestra transparencia en el accionar interno. “Lo grave de esto es que nos quedamos con la amarga sensación que esos padrones utilizados en la elección del 9 no reflejan la realidad partidaria porque están personas que no detentan la calidad de radical”, finalizó.