Sanatorio El Parque: Protesta de trabajadores que continúan sin cobrar sus sueldos

Trabajadores del Sanatorio Parque continúan con la protesta por la falta de pagos y el atraso en el cobro de aguinaldos. A estas horas se encuentran realizando una olla popular en el ingreso de la institución, cortando el tránsito vehicular a la altura de avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta y el inicio de la avenida San Martín.





“El Sanatorio adeuda a los trabajadores tres meses y cinco aguinaldos, con el próximo va a ser el sexto. No hacen aportes previsionales por ley, muchos trabajadores con más de 30 años de servicio no pueden jubilarse porque no tienen los aportes hechos. Muchos trabajadores que no tenían obra social porque tampoco les hacen los aportes”, manifestó Eduardo Abel Ramos secretario general de ATSA.





La situación se volvió crítica, ya que las deudas van de 90 mil a 170 mil, de acuerdo a la situación de cada trabajador. “Los empleados no pueden mantener sus familias. Ayer los delegados de la clínica mantuvieron una reunión con autoridades del Sanatorio y les dijeron que posiblemente en Octubre les paguen septiembre, pero quedan agosto y julio más los aguinaldos”.

Son alrededor de 170 los trabajadores afectador por el atraso en los pagos. De acuerdo a lo que manifestó Ramos, se firmaron convenios entre la patronal y el Ministerio de Trabajo para ponerse al día con los pagos, sin embargo los mismos nunca se cumplieron.

“La protesta no se va a levantar hasta que no se paguen los sueldos. Los trabajadores se sacrifican día a día por la salud de los internados del Sanatorio, con dedicación”, manifestó Moya, y agregó que, debido a las medidas de fuerza, algunos trabajadores fueron despedidos.