Llega a la Argentina un medicamento que curó la obesidad en el mundo

La lucha para generar conciencia respecto de los riesgos que produce la obesidad es una batalla que, a pesar de tener ya algún tiempo a nivel mundial, recién comienza y afortunadamente, para los argentinos, llegará al país un medicamento que ha demostrado su eficacia contra esta problemática en varios lugares del planeta.

El exceso de peso afecta a 6 de cada 10 adultos en la Argentina y sus derivaciones generan problemas como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Para tratarlos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) autorizó la distribución de la ‘liraglutida’, una droga inyectable que se aplica con una lapicera prellenada que tiene una aguja subdérmica y genera sensación de saciedad.

“Esta es una muy buena noticia, después de que se habían sacado medicamentos del mercado y había una necesidad insatisfecha para aquellas personas con obesidad para las que los cambios de hábito (dieta y ejercicio) no les alcanza. Si bien no existe el medicamento mágico, y se debe indicar en un marco y por un especialista, este nuevo medicamento sirve para agregar años a la vida”, afirmó la doctora Mónica Katz, médica especialista en Nutrición, miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).

El medicamento produce la hormona GLP-1, la misma que libera el intestino una vez que una persona termina de comer. Esta hormona tiene un efecto sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito y la saciedad y a partir de ella se produce una menor ingesta de alimentos y lógicamente pérdida de peso.

La liraglutida se estudió sobre aproximadamente 5.000 personas conobesidad o con sobrepeso. Entre los estudios, uno que publicó el New England Journal of Medicine demostró que en pacientes no diabéticos con obesidad o con sobrepeso y al menos una comorbilidad, el 63,2% logró una reducción de más del 5% de su peso; el 33,1% bajó 10% y el 14,4% logró una disminución superior al 15%, logrando mejorar su bienestar y calidad de vida.

La liraglutida cuesta aproximadamente 7.000 pesos y se vende en cajas de tres lapiceras prellenadas que se aplican durante un mes de tratamiento. De momento está fuera de la cobertura médica que entregan las empresas prestadoras de servicios de salud. No obstante, como está vinculada con la obesidad, ya están en tratativas con las autoridades para que parte de su costo sea cubierto.

