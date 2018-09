Benjamín, el bebé que convirtió en héroes a dos policías

El lunes a las 17 Noemí salió del hospital con Benjamín en sus brazos, su bebé de 10 meses estuvo hospitalizado tras sufrir varios episodios de convulsiones, atribuyeron su caso a cuadros febriles. “Me fui a visitar a mi sobrina cerca de Criminalística y cuando le comencé a dar de mamar se quedó duro, pensé lo peor”, contó la mujer a InformateSalta.

Lo sostuvo en sus brazos, comenzó a moverlo y no reaccionaba, “gritaba, quise parar un auto pero mi sobrina me lo quitó y salió corriendo, entró a Criminalística y pidió ayuda”. Los efectivos, lo agarraron e intentaron reanimarlo.







“Ellos lo subieron al móvil, era una camioneta, prendieron las sirenas y salimos había mucho tránsito, no podíamos avanzar, yo estaba tan nerviosa, lo vi y sentí que se me moría”. Casi por impulso comenzaron a avanzar, cortaron paso y llegaron a la Maternidad Privada, allí le dieron los primeros auxilios.

El bebé casi no tenía signos vitales, la policía no dejó de reanimarlo y después los médicos lograron estabilizarlo. Con sus antecedentes le hicieron una serie de estudios y lo diagnosticaron con epilepsia. “Ahora mi bebé está medicado, me están enseñando a ayudarlo cada vez que sufra una crisis. Pero siempre voy a estar eternamente agradecida a los policías que me ayudaron, no sé qué hubiese hecho sin ellos”.







Noemí contó que Benjamín es su hijo menor, “sus hermanos tienen más de 20 años, el vino a cambiar mi vida, ahora que sé qué es lo que tiene vamos a estar mejor”.