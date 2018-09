Crisis en la UCR: Córdoba desconoció la autoridad de Chibán

El edil sostuvo que la única autoridad que está funcionando es el presidente del partido Miguel Nanni. Además dijo que está en su derecho de formar un monobloque. Dijo también que no tiene previsto cambiarle el nombre.

Luego que el Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR) de Salta, que preside el diputado Héctor Chibán, decidiera prohibir a Raúl Córdoba usar el nombre del partido para denominar a su monobloque en el Concejo Deliberante, el edil y referente de Familiares contra la Impunidad, en diálogo con InformateSalta, confirmó que seguirá llamándose “Radicales por los vecinos”.

El concejal explicó que en el reglamento del Concejo Deliberante no hay nada que lo obligue a modificar la denominación de su monobloque. “Es un derecho formar un monobloque, me avalan los derechos de haber jurado como concejal, creo que esto es folclóricamente como decir vos sos socio de tal club pero no podes usar la camiseta, yo tengo mi ficha de afiliado de la UCR”, expresó.

En ese marco, desconoció la única autoridad de Chibán y aseguró que lo único que está funcionando es la presidencia del partido dado que todavía se encuentran en periodo electoral. “Si ellos consideran que funciona el Comité Capital, también funciona el Comité Provincia, donde yo soy o era secretario, por lo tanto, si hay alguna observación tiene que ser el Comité Provincia el que tiene que hacérmela no el Comité capital”, manifestó.

Asimismo dijo sentirse abandonado por las autoridades del partido. “Durante dos años nunca hubo una convocatoria del Comité Capital para debatir temas o fijar líneas de trabajo o establecer cual iba a ser la acción conjunta, lamentablemente estamos solos”, afirmó.

Por otro lado, se refirió a la decisión de abandonar el bloque de la UCR y explicó que prometió en campaña que no iba a hacer política partidaria dentro del Concejo. “Yo no solo represento al correligionario sino también a todas las personas que depositaron esa confianza y considero que debo trabajar en un monobloque y tratar de armar una línea de trabajo coherente”.

Finalmente, señaló que la crítica o la oposición tiene que ser constructiva. “Yo no actuó de oposición caprichosa, yo controlo lo que tengo que controlar, y gracias a dios lo que critico se construye”, concluyó.