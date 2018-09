Urtubey, Massa, Pichetto y Schiaretti, juntos por una alternativa para el 2019

Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Juan Schiaretti, posaron juntos y se reunieron para avanzar en una alternativa diferente para el país, pensando en el 2019. Esto es considerado como un claro mensaje de unidad y que estarán del mismo lado, buscando generar una alternativa competitiva para el próximo año.

"Compartimos las mismas preocupaciones por la situación económica y social que atraviesa el país. Esa preocupación nos hizo encontrarnos, juntarnos a pensar y dialogar sobre qué Argentina queremos, pero, sobre todo, para construir un proyecto que supere a este presente insostenible", dijeron.

Representamos hoy al peronismo democrático, republicano y federal. Ese que siempre escuchó al pueblo, que aprendió de sus errores y supo renovarse y cambiar.

"Creemos que hay que construir un movimiento amplio y plural que sea sensible y comprenda estas preocupaciones", coincidieron.

Para ello, recalcaron, "Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos. Nos dicen que "no hay alternativa". No es cierto, sí la hay".

Tras esta reunión, que debió postergarse en varias oportunidades por problemas de agenda, indicaron que "nos encontramos para pensar, compartir y trabajar en soluciones para la gente, no para los dirigentes. No hay más tiempo para discursos vacíos. La gente quiere saber cómo vamos a transformar y cambiar su vida, la de todos los días".

En ese sentido, fueron claros al coincidir que "no queremos un país en el que las personas deban elegir entre comer o pagar la luz. Un país en el que la inflación se come el salario, un país sin esperanza y sin horizonte. Creemos en una Patria, no para sobrevivir, si no para vivir. Una Patria en la que el proyecto de vida de cada argentino sea posible y realizable. Una Patria con igualdad de oportunidades".

Con aspiraciones

De los cuatro dirigentes presentes hoy en esta reunión, tres tienen intenciones de competir para la presidencia: Massa y Urtubey seguro, aunque Pichetto también manifestó esa intención.

Por eso, van a trabajar juntos aunque cada uno con sus aspiraciones individuales. El tiempo y las encuestas dirán detrás de quien se encolumnan.

"Vamos a abrir las puertas, la cabeza y el corazón a todos aquellos que se sientan identificados con esta propuesta. Fuerzas nacionales, provinciales y de diferentes orígenes políticos. Queremos construir un presente, para tener un futuro. Ahora es el momento de construir esta alternativa, pero cuando llegue el momento de definir los candidatos que nos van a representar éstos van a ser elegidos por la voluntad de la gente, y no por el dedo de nadie. Este es nuestro compromiso. Hoy es el primer paso, el primero de muchos. Convocamos a todos a un proceso abierto, inclusivo y de amplias mayorías. Estamos en marcha por Argentina", dijeron.