Escuela Gauffin: “El turno intermedio no es una posibilidad”

Ayer, un grupo de padres, acompañados por el presidente del centro vecinal de barrio San Remo, protagonizaron una nueva protesta frente a la escuela Profesor Alejandro Gauffin 4035, pidiendo que se abran turnos intermedios para las salas de nivel inicial. Aseguran que más de 65 niños de esa zona no cuentan con un asiento en ninguna escuela.

Desde el área de Coordinación de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, se realizó ayer un relevamiento para conocer la situación real. La coordinadora Roxana Chocobar, señaló que ayer se acercaron a la escuela para hacer un relevamiento concreto.

“No podemos tomar decisiones sin tener datos reales, hicimos un relevamiento, tomamos los datos con los padres que estaban pidiendo nombre, DNI, dirección. Había muchos papás que no se podían acercar porque trabajan a la mañana, concretamos una fecha para ir día a la tarde”, contó Chocobar.

LA coordinadora acordó que el listado que se completó ayer no es “ni una inscripción, ni preinscripción, simplemente hicimos un relevamiento. Ayer relevamos a 8 niños de sala de cinco, y 16 de sala de 4 sin asiento”, dijo.

La mujer explicó que cuando finalice el relevamiento, el ministerio tomará una decisión responsable con los todos reales, que puede ser la apertura de una sala, la reubicación de los chicos, pero nunca la apertura de turno intermedio.

“En la provincia se cerraron todos los turnos intermedios porque no se puede completar la caja curricular, vulnerando los derechos de los niños. El turno intermedio no es una posibilidad”, remarcó.

Con respecto a un planteo que remarcó el presidente del centro vecinal, Abel Moya, asegurando que cuentan con un terreno para la construcción de una nueva escuela, Chocobar dijo: “Hemos hablado con la gente del centro vecinal, hicimos un acta para trabajar y poder juntar todos los expedientes que hayan presentado solicitando la creación de la nueva escuela y trabajar en función de eso”.

Otro de los cuestionamientos de los padres tiene que ver con las distancias de las escuelas, en cuanto al gasto que representa llevar a los hijos en colectivo. “Si no se abre una sala en la escuela, vamos a reubicarlos en las escuelas más cercanas. Eso lo vamos a poder solucionar familia por familia cuando se acerquen a Coordinación. Ayer dos mamás que se anotaron en la lista nos dijeron que no tenían problema si les daban un asiento en el centro o en otro lugar. Otras mamás nos expresaron que no podían alejarse de la zona porque no tenían los medios económicos. Se van a ver soluciones de acuerdo a la posibilidad de cada familia”, señaó.