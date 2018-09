Massa propuso incorporar a Gustavo Sáenz al nuevo espacio del peronismo nacional

Tras la reunión con los gobernadores Urtubey, Schiaretti y el senador Pichetto, el ex diputado adelantó que le gustaría incorporar al espacio al intendente capitalino, a quien le tiene mucho cariño. "Me acompañó muy fuerte a lo largo de muchos años", expresó. ¿Qué dirá Sáenz?

El jefe político del Frente Renovador, Sergio Massa, habló de la foto que dio a luz al espacio que articula al peronismo no kirchnerista, que encabezan él junto al senador Miguel Ángel Pichetto y los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta).

Con un mensaje que apunta a polarizar con el gobierno de Mauricio Macri, el tigrense precisó que el armado "sigue abierto" a otros dirigentes y que representa un "símbolo de época", aunque excluyó a la ex presidente Cristina Kirchner. "Estamos construyendo una alternativa frente al fracaso de Macri", definió.

Además dijo que el desafío es "saltar esa trampa en la que permanentemente nos intentan imponer de Macri o Cristina", ya que cada uno de estos sectores "está justificando sus fracasos en los errores del otro".

Tras señalar que el espacio debe tender hacia la confluencia de dirigentes del peronismo y otros sectores "independientes", Massa advirtió que "no es momento de plantear candidaturas porque es faltarle el respeto a la gente". Sin embargo, insinuó que le gustaría que el conductor de Showmatch Marcelo Tinelli se incorpore al grupo.

"Marcelo (Tinelli) es un tipo que tiene una mirada hacia la política cercana, una mirada sensible. No participa activamente, pero ojalá se integre a esta idea de crear una alternativa en la Argentina", consideró el ex legislador.

Por otro lado, según publicó Diario El Tribuno, adelantó que le gustaría incorporar al espacio a su ex compañero de fórmula presidencial y actual intendente Gustavo Sáenz, a quien tanto cariño le tiene. "Me acompañó muy fuerte a lo largo de muchos años", dijo.

Asimismo expresó que su deseo es imponer la agenda de Salta en la Argentina, la agenda del crecimiento, del trabajo y de la educación pública, y de la lucha contra el narcotráfico y el cuidado de nuestras fronteras como valores centrales de la política Argentina y como valores centrales de una nueva alternativa.