¿Papelón judicial? El error en el bozal legal a la amante salteña del novio de Flor Peña

Los abogados de Ramiro Ponce de León lograron una medida para que la mujer no hable más de él en los medios, pero no tuvieron en cuenta un importante dato. Mirá el video con todos los detalles.

Finalmente, en medio de todo el escándalo que surgió tras los audios XXX entre Ramiro Ponce de León y Eliana Mendoza, los abogados del novio de Florencia Peña le pusieron un bozal legal a la mujer, pero no tuvieron en cuenta un importante detalle: ¡Su verdadero nombre es otro!

“Ramiro Ponce de León, la pareja de Flor Peña puso a través de sus abogados el bozal legal a Eliana Mendoza para que no hable de él en los medios. Pero, ¡hay un problema que no lo saben ni los abogados! Eliana Mendoza no se llama Eliana Mendoza“, contó Fabián Doman en Nosotros a la Mañana.

En ese sentido, Tomás Dente aseguró que la mujer utilizó un nombre artístico: “Ella pertenece a un pueblo chico en el cual el tema hace ebullición, le recomendaron utilizar otro nombre pensando que no iba a salir su imagen“.

¿Y ahora? ¿Tiene validez el bozal legal que emitió el juez? El PoliamorGate se prepara para entregarnos varios capítulos más.