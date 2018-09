Pintaron la capilla de la UNSa con mensajes a favor del aborto

La capilla ubicada en el campus de la Universidad Nacional de Salta apareció con mensajes escritos en sus paredes, uno de los cuales pedía por el aborto legal, y otro que Iglesia y Estado “ardan juntos o por separado”.

InformateSalta dialogó con Gastón, uno de los alumnos de la casa de altos estudios e integrante del grupo Palestra, quien comentó los detalles de lo ocurrido: “En la capilla hay dos grupos, uno que es misionero y otro de Palestra, los jueves nos juntamos a la mañana para planear actividades y charlar, (pero) cuando llegamos con mi compañero, vimos que estaba todo pintado”.

Los graffitis se habrían realizado durante la madrugada del día jueves, dado que estos grupos se reúnen durante el miércoles a la noche y el jueves a la mañana, y en el medio de dichos encuentros la capilla sufrió el ataque.

Uno de los dos mensajes rezaba “Aborto legal!” (la primera 'A' con un círculo, símbolo del anarquismo), mientras que el segundo, más agresivo, indicaba: “Iglesia y Estado ardan juntos o por separado”.

Visto esto, tanto alumnos como profesores juntaron los materiales necesarios, como esponjas y hasta una pistola de agua para lavar autos, con los cuales pudieron raspar las paredes y limpiar las mismas.

“Fue triste, no molestamos a nadie ni tampoco imponemos nuestra acción católica, el respeto que piden no lo dan”, lamentó Gastón quien agregó que desde su grupo se limitaron a avisar a los guardias de lo ocurrido, dado que no pretenden iniciar una pelea o que el tema pase a mayores consecuencias.