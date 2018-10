Volvió la luz, el agua y la tranquilidad a Juventud

Tal como anticipara Carlos Alurralde, presidente provisorio de Juventud Antoniana a InformateSalta la semana pasada, el club pagó la deuda que mantenía con EDESA y logró levantar el corte del servicio de luz, que también afectaba la provisión de agua.

Además sumó a Juan Escalante como nuevo preparador físico del equipo en reemplazo de Pedro Ponce.

Con respecto a lo futbolístico, el “Santo” visitará el próximo viernes, a las 21.30 horas, a uno de los candidatos del torneo, Crucero del Norte, en Garupá, Misiones.

El plantel tendrá muy poco tiempo para entrenar en Salta. Si bien todavía no se confirmó el equipo que pondrá ante el colectivero, no habría cambios con respecto al once inicial que empató ante Chaco For Ever.