Juicio por Nahuel Salvatierra: “Estamos destruidos, nada nos va devolver a mi hijo”

Tras la primera audiencia del juicio seguido contra dos policías por el homicidio de Nahuel Salvatierra, el joven de 17 años que fue ultimado por un disparo en el ojo durante un confuso enfrentamiento con la policía en barrio Solidaridad, Nilda Raquel Cáceres, mamá de la víctima, en diálogo con el programa de "De Buena Fuente" que se emite por FM Profesional, aseguró que dejan todo en manos de la justicia.

Si bien señaló que “nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro”, agregó que ella no es quien para juzgar a nadie. “Creo en Dios, en la justicia divina, y bueno acá en la tierra, que ellos (los jueces) tomen la decisión que tienen que tomar”, expresó.

La mujer reconoció que la familia “está destruida” pero que “nada le devolverá a su hijo”. “Esto no soluciona nada, él no va a estar, no va a volver, pero si queremos que esto se termine, que los policías sean realmente quienes protejan a la ciudadanía y que haya respeto de ambas partes”, señaló.

Además negó que su hijo haya provocado a los efectivos. “Toda mamá sabe cómo es su hijo, el jamás le faltó el respeto a nadie, yo siempre los aconsejé a todos mis hijos que jamás falten el respeto a nadie, y siempre sean educados por sobre todas las cosas”, manifestó.

Sobre la responsabilidad de los efectivos, fue tajante. “Ellos saben lo que hicieron, yo les diría que escuchen su conciencia y que hablen con la verdad”, aseguró.

Por último, manifestó que su anhelo es que quede todo en paz. “Hay que tratar de solucionar este problema, y que se termine porque los chicos quieren tener esa libertad de salir, en ningún momento son ellos los que provocan, simplemente están heridos”, finalizó.