Sol Pérez: "Siento que tengo que venir, gatear y chupar el piso"

La ex chica del clima explotó contra el jurado tras la Salsa de a tres en el Bailando. "Yo me saco un montón de fotos, y juego, pero soy re vergonzosa, a mí me cuesta, no voy a seducir a ningún lado", sentenció.

La presencia de Sol Pérez en la pista del Bailando siempre es bienvenida por el público. Y si a esto le sumamos que en la Salsa de a tres tenía como invitada a Rocío Guirao Díaz, el encanto de ambas era casi como una garantía de buena performance asegurada.

Sin embargo, el jurado estuvo lejos de verse seducido por la presentación de la ex chica del clima, y todas las miradas apuntaron especialmente a ella.

"Medio como que te han pegado a vos, te perdiste", le dijo Marcelo Tinelli luego de que le dieran el puntaje.

"Sí, me perdí. Pero igualmente lo de la pisada y todo, yo lo voy ganando con el tiempo. No soy bailarina, tal vez me hacen cosas súper exigentes, porque me exigen un montón. Sole es la mejor coach del mundo, pero siento que me exigen un montón y de verdad yo quiero rendir lo que me exigen, pero me cuesta. Esto de "sos una bomba pero no lo podés sacar. Bueno, loco, es lo que hay, si no lo puedo sacar es porque no hay más que esto. Entonces es como que intento, intento, y también eso es presión, presión", estalló la vedette.

"Pero el año pasado bailabas fenómeno, este fuiste para atrás en todo. Ahora como que te agarró una cosa de pánico escénico", le dijo el conductor en tono de broma.