Bomba: Sarmiento (R) podría no presentarse el domingo

Disgustados por el cuándo y dónde del partido por Copa Argentina, desde el equipo chaqueño evalúan la chance de no jugar el partido en Mendoza frente al Millo.

Gerardo Escobar, vicepresidente de Sarmiento de Resistencia, protestó por la designación del partido contra el Millo por Copa Argentina el próximo domingo en la provincia de Mendoza y amenazó con no jugarlo teniendo en cuenta que a su entender es una "tomada de pelo". "Me sorprende que acompañe el Consejo Federal y no estén a favor de los clubes de ascenso. Esto supera toda lógica y sentido común", expresó enojado.

"Voy a proponer en reunión que Sarmiento no participe mas de la Copa Argentina. Es una decisión compleja y muy difícil, pero es en defensa de nuestra institución, los socios, los jugadores y el cuerpo técnico. Las condiciones en las que nos hacen jugar estos cuartos de final son muy lamentables".

"Nuestro presidente se comunicó con gente de Copa Argentina y AFA tratando de que por lo menos se juegue en Formosa y no se modifique el fixture del Federal A, pero en definitiva termina siendo todo una imposición", agregó y continuó: "Nos están matando con la ilusión de la Copa Argentina y el ascenso, tirándonos por la borda todo el campeonato. El tiro en el corazón que nos pegaron nos mata dos ilusiones".