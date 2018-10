El proceder violento de Galetti era conocido en su barrio

Se supo que por la violencia que sufrió y las lesiones recibidas, su mujer debió ser tratada por médicos. Otra medida judicial fue que en el barrio Praderas de San Lorenzo se consignó una custodia policial para evitar que el hombre cumpla con las amenazas de muerte que le habría proferido a la madre de sus 3 hijos.

No se trataría de la primera vez que Galetti se ve involucrado en una situación de violencia, y sus vecinos indicaron que en la exclusiva barriada donde vive, serían frecuentes los arrebatos de ira que lo tenían de protagonista.



Trascendió además, que suele tener conductas peligrosas con su camioneta Amarok, y que no sería la primera vez que es violento en su propia casa, o en la calle. Y si bien habrían existido episodios anteriores de este tipo, esta vez, por la magnitud de los golpes, su esposa lo denunció y pidió la protección de la Justicia. Se desconoce incluso por qué no fue arrestado por esta situación denunciada.











El incidente en la ruta, en duda



Fernando "Nano" Galetti se hizo conocido mediáticamente cuando tiempo atrás denunció una supuesta agresión por parte de Víctor Vorano, un hombre que manejaba una Toyota Hilux quien habría decidido, según su versión, responder a balazos, las provocaciones de Galetti, quien iba a bordo de una VW Amarok.

Galetti hizo una gran movida para pedir el encarcelamiento de Víctor Vorano, cosa que logró conseguir de la mano del Fiscal Pablo Rivero. Desde el Poder Judicial no fueron pocos los que recordaron los videos de Galetti y su autoproclamación como una víctima en ese caso.



Por su parte, Vorano habría sostenido tras ese incidente que disparó a la compuerta de la camioneta porque pensó que se trataba de un ataque, que circulaba con su familia y que temió que pudiera tratarse de un asalto o un secuestro, ya que Galetti lo perseguía de manera intimidante, le tiraba la camioneta encima, sacaba el cuerpo por la ventana, le gritaba a su esposa, y que no podía ver si había más cómplices adentro del rodado. En todo momento, dijo, pensó en defender a su familia.



Esta versión de a poco cobra más fuerza, más aún teniendo en cuenta que Galetti habría confesado que el inició el episodio en la ruta, y teniendo en cuenta sus antecedentes violentos. Además, se habría comprobado que los disparos de Vorano fueron disuasorios.



También se supo que la esposa de Vorano, mientras ocurría todo, intentaba llamar al 911 pidiendo auxilio por el miedo que les provocaba la actitud de Galetti, ya que los perseguía con su camioneta polarizada, por lo que supuso que iba acompañado de cómplices en un aparente atraco.



Al parecer se develará en poco la verdad, con la novedad de que Galetti se encuentra ahora envuelto en otra situación de violencia, con la madre de sus hijos bajo asistencia especializada por las agresiones recibidas y bajo la contención de su familia.