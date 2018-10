Sin pena ni gloria, San Millán baja su lista de la interna del PJ

“El Partido Justicialista Distrito Salta ha venido disminuyendo su caudal electoral en cada una de las elecciones pasadas. Ello tiene causas y consecuencias conocidas. La causa principal es la endogamia de sus dirigentes, a los que sólo les ha interesado mantener sus cargos de conducción sin importarles la vida, la identidad, ni la unidad del partido”.

De esta manera un grupo de dirigentes peronistas se refirió a la realidad del partido gobernante en la provincia y su decisión de abstenerse de participar en las próximas elecciones partidarias, convocadas para el 25 de noviembre. El grupo había postulado al ex senador nacional Julio San Millán para presidir el partido.

Otras voces consideran que ante un contexto de apatía generalizada de la gente, y el poco conocimiento de dirigentes que hace varios años se encuentran fuera del escenario y que sólo aparecen en períodos eleccionarios, terminó de imponerse el desánimo y la bronca. Esto porque al pretender convocar y armar listas, se daban con una realidad dura de asimilar. Ya no se hace política como antes, y eso es algo que ciertas generaciones de dirigentes no logran entender.

Esto, se comenta por lo bajo, es lisa y llanamente no presentarse a lo que sería un papelón electoral para algunos que otrora ostentaban cierto poder o prestigio en la política salteña.

Más justificativos



“Las consecuencias son que el PJ prácticamente ha desaparecido, dicen, en los distritos Capital, Orán, San Martín y Metán, entre muchos otros, donde la erosión de cargos electivos, y la migración de dirigentes y militantes hacia otras fuerzas políticas ha sido una constante. ¡En la última década se han perdido alrededor de 32.000 afiliados!”.

“La unidad es participación en la construcción de objetivos compartidos. No es un amontonamiento ni uniformidad. De lo contrario se convierte en un mero eslogan, en una ficción. Hoy el PJ se encuentra en terapia intensiva”.

“En un acto de puro gatopardismo, se ha convocado a elecciones internas manteniendo la vigencia de la Comisión de Acción Política (CAP) que ha desplazado al Consejo de la conducción partidaria; no solamente no se modificó la Carta Orgánica para normalizar esta situación, sino que compulsivamente y con plazos exiguos, se avanza hacia un proceso electoral aplicando el voto electrónico y con exigencias de imposible cumplimiento para cualquier alternativa al oficialismo interno que aspire a participar.



Este llamado a elecciones es una fantasía, porque no habrá una participación amplia y real. Y no la habrá porque no hubo ni renunciamientos ni pasos al costado, ni tampoco autocrítica. No se han creado las condiciones para fortalecerlo.

Muy por el contrario, se intenta hacer creer a los afiliados y simpatizantes que el partido goza de buena salud, cuando la realidad es que está en plena decadencia. ¡Es una cáscara vacía! Estas razones nos llevan a abstenernos de participar del acto eleccionario”, se justifican.

Los firmantes

Firman el documento Gloria Abán, Ana María Acuña de Macedo, Ricardo Alonso, Cesar Álvarez, Marta Cecilia Álvarez, Graciela Arjona, Raúl Arias Esquiú, Rodolfo Arias, Lalo Angel, Hugo Armando, Víctor Hugo Belmont, Noemí Barrera, María Rosa Britos, Roberto Francisco Caro, Aníbal Caro, José Alberto Colque, Beatriz Daher, Florencia Figueroa, Norma Figueroa, Aníbal Franco, Cristina Garros Martinez, Jorge Gaspar, Eduardo Guidoni, Edgar Gutierrez, Antonio Lovaglio, Fausto Ponciano Machuca, Ramón Martínez, Jorge Nelson Montoya, Luis Orce, Lucrecia Ovejero, Nicolás Puentes, Delia Rallé, Jose Rallé, David Revilla, Carlos Reynoso, Darío Ruiz, Silvia Sabag, Julio Argentino San Millán, Daniel Sansone, Mirta Socorro Tolaba, Paula Torrejón, Gabriel Vaca.